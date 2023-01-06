Молодежную сборную России по хоккею не включили в состав групп на ЧМ

Турнир пройдет в Гетеборге (Швеция) в 2024 году. В группу А попали действующий чемпион мира сборная Канада, команды Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группу B включены сборные Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.

В пятницу сборная Канады в 20-й раз стала победителем молодежного чемпионата мира, завоевав золото во второй раз подряд. Турнир прошел в Канаде.