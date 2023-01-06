Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Витязь
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
Северсталь
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Автомобилист
33
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург
Локомотив
32
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
СКА
51
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Куньлунь
Б
32
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
10
Хоккей. НХЛ
7.01
Вашингтон
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
7.01
Детройт
Флорида
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Бостон
25
Хоккей. НХЛ
7.01
Виннипег
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Колорадо
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Питтсбург
52
Хоккей. НХЛ
7.01
Чикаго
Аризона
Хоккей. НХЛ
7.01
Калгари
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Айлендерс
42
Все события
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Последние результаты
2022
Канада U20
Финляндия U20
ОТ
32
2022
Швеция U20
Чехия U20
31
2022
Швеция U20
Финляндия U20
01
2022
Канада U20
Чехия U20
52
2022
США U20
Чехия U20
24
2022
Канада U20
Швейцария U20
63
2022
Швеция U20
Латвия U20
21
2022
Финляндия U20
Германия U20
52
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежную сборную России по хоккею не включили в состав групп на ЧМ

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте опубликовала состав групп на молодежный чемпионат мира 2024 года, не включив в них сборные России и Белоруссии.

Россия U20
Белоруссия U20
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет в Гетеборге (Швеция) в 2024 году. В группу А попали действующий чемпион мира сборная Канада, команды Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группу B включены сборные Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.

В пятницу сборная Канады в 20-й раз стала победителем молодежного чемпионата мира, завоевав золото во второй раз подряд. Турнир прошел в Канаде.

Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет IIHF лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не выступали на турнире из-за отстранения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия уходит из Европы? Какое будущее ждет наш футбол в Азии
Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь