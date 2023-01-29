«Без России у них рухнуло абсолютно все. Выбор простой или они обанкротятся, или вернут нас»: Ротенберг — об IIHF

«Там есть в определенном смысле “мафия”, если говорить образно. Я не буду называть конкретные страны, все прекрасно понимают, кто это — которые на сегодняшний день нас не поддерживают. Но здесь нужно думать об общих интересах мирового хоккея в глобальном плане. Без России у них рухнуло абсолютно все. Посмотрите, как упал спортивный уровень. У них нет даже мотивации играть друг против друга.

Вот финны максимально заводятся на Россию, это у них в крови. Но посмотрите, что сейчас происходит со сборной Финляндии. Она играет все хуже и хуже — и U‑16, и U‑18. Потому что их мотиватор — Россия. Так сложилось культурно и исторически.

Когда в Международной федерации смотрят на все цифры, то они видят, что у них продажи билетов рухнули, что нет доходов. По сути, они скоро будут банкротами. Это правда. И выбор у них простой — или они обанкротятся, или вернут Россию. Потому что нужно быть честными. И надо думать о спортивных интересах всего хоккея. А теперь у IIHF рухнули все коммерческие планы. Это все знают, информация по доходам и расходам открытая, можно посмотреть в источниках.