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29 января, источник: Sport24

«Без России у них рухнуло абсолютно все. Выбор простой или они обанкротятся, или вернут нас»: Ротенберг — об IIHF

Главный тренер СКА и первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о последствиях отстранения российской сборной для Международной федерации хоккея (IIHF).

Россия
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Источник: Sport24

«Там есть в определенном смысле “мафия”, если говорить образно. Я не буду называть конкретные страны, все прекрасно понимают, кто это — которые на сегодняшний день нас не поддерживают. Но здесь нужно думать об общих интересах мирового хоккея в глобальном плане. Без России у них рухнуло абсолютно все. Посмотрите, как упал спортивный уровень. У них нет даже мотивации играть друг против друга.

Вот финны максимально заводятся на Россию, это у них в крови. Но посмотрите, что сейчас происходит со сборной Финляндии. Она играет все хуже и хуже — и U‑16, и U‑18. Потому что их мотиватор — Россия. Так сложилось культурно и исторически.

Когда в Международной федерации смотрят на все цифры, то они видят, что у них продажи билетов рухнули, что нет доходов. По сути, они скоро будут банкротами. Это правда. И выбор у них простой — или они обанкротятся, или вернут Россию. Потому что нужно быть честными. И надо думать о спортивных интересах всего хоккея. А теперь у IIHF рухнули все коммерческие планы. Это все знают, информация по доходам и расходам открытая, можно посмотреть в источниках.

Поэтому мы очень рассчитываем, что в IIHF смогут разумно подойти к этому вопросу. Нужно думать об интересах всего хоккея, а не о местечковых интересах разных стран, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

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