IIHF проведет встречу с МОК по поводу российских хоккеистов

Тардиф заявил, что переговоры пройдут через несколько дней. Он подчеркнул, что судьба российских и белорусских команд должна быть решена в конце мая 2023 года.

6 января Тардиф заявил, что судьба российской команды будет рассмотрена на конгрессе организации в Финляндии. Также он подчеркнул, что будет рассматриваться вопрос участия всех сборных России и Белоруссии в турнирах сезона-2023/2024.