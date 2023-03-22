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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IIHF продлила отстранение российских хоккеистов от международных турниров

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях сезона-2023/24 под эгидой организации, сообщается на сайте IIHF.

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Источник: Спорт РИА Новости

Решение было принято на заседании совета организации в среду.

«На основании детальной оценки рисков, проведенной известной компанией, которая специализируется на их оценке, связанных с различными глобальными проблемами, совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования организации пока небезопасно. Это останется небезопасным на предстоящий сезон-2023/24. Таким образом, IIHF продолжит сезон-2023/24 без сборных России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Также организация тогда отобрала у России право провести молодежный и взрослый чемпионат мира в 2023 году. Сборная России пропустит третий чемпионат мира подряд.

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