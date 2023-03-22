IIHF продлила отстранение российских хоккеистов от международных турниров

Решение было принято на заседании совета организации в среду.

«На основании детальной оценки рисков, проведенной известной компанией, которая специализируется на их оценке, связанных с различными глобальными проблемами, совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования организации пока небезопасно. Это останется небезопасным на предстоящий сезон-2023/24. Таким образом, IIHF продолжит сезон-2023/24 без сборных России и Белоруссии», — говорится в сообщении.