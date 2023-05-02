Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.05
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
3.05
Даллас
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
1.05
Бостон
Флорида
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
1.05
Колорадо
Сиэтл
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Рейнджерс
40
Хоккей. НХЛ
4.05
Вегас
Эдмонтон
Все события
19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тардиф ответил Ротенбергу: «Раскачать ФХР? У них по-прежнему есть права»

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф в комментарии «СЭ» ответил главному тренеру СКА и сборной «России 25» Роману Ротенбергу на слова о контактах с функционером и ИИХФ.

Россия
Наверх

Ранее Ротенберг заявил, что ИИХФ пытается «раскачать» ФХР.

«Раскачать ФХР? Я тоже не уверен в значении. Но, по мне, это звучит негативно.

Контакт с российской и белорусской федерациями все еще существует. В соответствии с ситуацией больше в режиме статус-кво, но все равно поддерживается. Они участвуют в конгрессе (виртуально), у них по-прежнему есть права», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта 2023 года отстранение было продлено еще на один год.

Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь