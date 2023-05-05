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22:13 (мск), источник: Sport24

Сборная Канады назвала 20 хоккеистов, которые примут участие в ЧМ-2023

Федерация хоккея Канады огласила список 20 первых игроков, которые будут выступать за национальную команду на предстоящем чемпионате мира — 2023.

Канада
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Источник: Sport24

В состав сборной Канады, который еще будет дополняться, включены два вратаря, шесть защитников и 12 нападающих.

Вратари: Девон Леви («Баффало»), Самуэль Монтембо («Монреаль»);

Защитники: Пьер-Оливье Жозеф («Питтсбург»), Джастин Бэррон («Монреаль»), Маккензи Уигар («Калгари»), Тайлер Майерс («Ванкувер»), Этан Беар («Ванкувер»), Джейк Уолман («Детройт»);

Нападающие: Коди Гласс («Нэшвилл»), Джек Макбэйн («Аризона»), Милан Лучич («Калгари»), Пейтон Кребс («Баффало»), Скотт Лоутон («Филадельфия»), Джек Куинн («Баффало»), Джейк Нейборс («Сент-Луис»), Лоусон Крауз («Аризона»), Тайлер Тоффоли («Калгари»), Сэмми Бле («Сент-Луис»), Джозеф Велено («Детройт»), Адам Фантилли (университет Мичигана).

Сборная Канады на чемпионате мира, которая пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), попала в одну группу со Словенией, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Казахстаном.

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