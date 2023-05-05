Сборная Канады назвала 20 хоккеистов, которые примут участие в ЧМ-2023
Федерация хоккея Канады огласила список 20 первых игроков, которые будут выступать за национальную команду на предстоящем чемпионате мира — 2023.
Федерация хоккея Канады огласила список 20 первых игроков, которые будут выступать за национальную команду на предстоящем чемпионате мира — 2023.
В состав сборной Канады, который еще будет дополняться, включены два вратаря, шесть защитников и 12 нападающих.
Вратари: Девон Леви («Баффало»), Самуэль Монтембо («Монреаль»);
Защитники: Пьер-Оливье Жозеф («Питтсбург»), Джастин Бэррон («Монреаль»), Маккензи Уигар («Калгари»), Тайлер Майерс («Ванкувер»), Этан Беар («Ванкувер»), Джейк Уолман («Детройт»);
Нападающие: Коди Гласс («Нэшвилл»), Джек Макбэйн («Аризона»), Милан Лучич («Калгари»), Пейтон Кребс («Баффало»), Скотт Лоутон («Филадельфия»), Джек Куинн («Баффало»), Джейк Нейборс («Сент-Луис»), Лоусон Крауз («Аризона»), Тайлер Тоффоли («Калгари»), Сэмми Бле («Сент-Луис»), Джозеф Велено («Детройт»), Адам Фантилли (университет Мичигана).
Сборная Канады на чемпионате мира, которая пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), попала в одну группу со Словенией, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Казахстаном.