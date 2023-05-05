Сборная Канады назвала 20 хоккеистов, которые примут участие в ЧМ-2023

В состав сборной Канады, который еще будет дополняться, включены два вратаря, шесть защитников и 12 нападающих.

Сборная Канады на чемпионате мира, которая пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), попала в одну группу со Словенией, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Казахстаном.