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09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Великобритания поднялась в элитный дивизион и сыграет на ЧМ-2024

Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Великобритания
Италия
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Источник: IIHF

Команда выиграла чемпионат мира в дивизионе 1А, победив Италию (5:3) в 5-м туре. Великобритания набрала 14 очков в 5 играх и опередила сборную Польши, занявшую второе место.

Таким образом, Великобритания повысилась в классе и сыграет на чемпионате мира-2024. На ЧМ-2022 сборная заняла последнее, 8-е место в группе, набрав 1 очко.

Ранее сборная Польши пробилась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

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