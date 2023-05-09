Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2023 по хоккею

По информации «Шайба.kz», в итоговую заявку войдут 25 хоккеистов, из которых три вратаря.

ЧМ пройдет с 12 по 28 мая. Казахстан проведет матчи в Риге. На групповом этапе наша сборная сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.