Сборная США обыграла Финляндию в матче групповой этап ЧМ-2023

В составе победителей забили Каттер Готье, Дрю О`Коннор и Алекс Так (дубль). За финскую команду голом отметился Теему Хартикайнен.

США пока занимает первое место в группе А, набрав 3 очка. В следующем матче сборная сыграет с Венгрией (14 мая). Финляндия следующую игру проведет против Германии 13 мая.

В другом матче Чехия обыграла Словакию со счетом 3:2. За чешскую сборную забили Роман Червенка и Лукаш Седлак, оформивший дубль. В составе Словакии шайбы забросили Мартин Хромьяк и Мислав Росандич.

Чехия занимает первое место в группе В (3 очка) и в следующем матче 14 мая сыграет со сборной Казахстана. Словакия 13 мая встретится с Латвией.

Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Изначально хозяином турнира был Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию данного права.