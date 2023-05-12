Сборная США обыграла Финляндию в матче групповой этап ЧМ-2023
Сборная США обыграла Финляндию в первом матче групповой этап чемпионата мира 2023 года — 4:1.
В составе победителей забили Каттер Готье, Дрю О`Коннор и Алекс Так (дубль). За финскую команду голом отметился Теему Хартикайнен.
США пока занимает первое место в группе А, набрав 3 очка. В следующем матче сборная сыграет с Венгрией (14 мая). Финляндия следующую игру проведет против Германии 13 мая.
В другом матче Чехия обыграла Словакию со счетом 3:2. За чешскую сборную забили Роман Червенка и Лукаш Седлак, оформивший дубль. В составе Словакии шайбы забросили Мартин Хромьяк и Мислав Росандич.
Чехия занимает первое место в группе В (3 очка) и в следующем матче 14 мая сыграет со сборной Казахстана. Словакия 13 мая встретится с Латвией.
Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Изначально хозяином турнира был Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию данного права.
Сборные России и Белоруссии не допущены до участия в ЧМ.