Сборная Канады с разгромным счетом обыграла Латвию в матче группового этапа ЧМ-2023
Сборная Канады обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года — 6:0.
Канада
Латвия
Германия
Швеция
Голами в составе победителей отметились Лоусон Крауз, Скотт Лотон, Маккензи Уигар, Сэмуэль Блэйс, Джо Велено и Джек Макбэйн.
Канада набрала 3 очка и занимает первое место в группе В. 14 мая канадцы встретятся со сборной Словении, а Латвия 13 мая сыграет со Словакией.
В другом матче Швеция обыграла Германию со счетом 1:0. Единственный гол забил Оскар Линдберг.
Швеция, набрав 3 очка, и занимает второе место группе А. 14 мая команда сыграет с Австрией, а Германия 13 мая встретится с Финляндией.