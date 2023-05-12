Сборная Канады с разгромным счетом обыграла Латвию в матче группового этапа ЧМ-2023

Голами в составе победителей отметились Лоусон Крауз, Скотт Лотон, Маккензи Уигар, Сэмуэль Блэйс, Джо Велено и Джек Макбэйн.

Канада набрала 3 очка и занимает первое место в группе В. 14 мая канадцы встретятся со сборной Словении, а Латвия 13 мая сыграет со Словакией.