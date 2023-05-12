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12 мая, источник: Спорт-Экспресс

Сборная Канады с разгромным счетом обыграла Латвию в матче группового этапа ЧМ-2023

Сборная Канады обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года — 6:0.

Канада
Латвия
Германия
Швеция
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Источник: AFP 2022

Голами в составе победителей отметились Лоусон Крауз, Скотт Лотон, Маккензи Уигар, Сэмуэль Блэйс, Джо Велено и Джек Макбэйн.

Канада набрала 3 очка и занимает первое место в группе В. 14 мая канадцы встретятся со сборной Словении, а Латвия 13 мая сыграет со Словакией.

В другом матче Швеция обыграла Германию со счетом 1:0. Единственный гол забил Оскар Линдберг.

Швеция, набрав 3 очка, и занимает второе место группе А. 14 мая команда сыграет с Австрией, а Германия 13 мая встретится с Финляндией.

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