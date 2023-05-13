Кризис в шведском хоккее. Федерация не смогла заплатить страховку за лучшего игрока страны

ТАСС, 13 мая. Самый результативный шведский игрок завершившегося регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Элиас Петтерссон не выступает на чемпионате мира, стартовавшем в Финляндии и Латвии в пятницу, так как Федерация хоккея Швеции не смогла оплатить клубу игрока «Ванкуверу» страховку за нападающего. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

По информации источника, Федерация хоккея Швеции сообщила «Ванкуверу», что не может оплатить страховку из-за большой суммы. По действующему контракту Петтерссон получает в среднем $7,35 млн в год. Согласно договору НХЛ, международная либо национальная федерация в случае получения игроком травмы обязана выплатить оставшуюся сумму от контракта. По информации издания, страховка стоила в районе $300 тыс., при этом Международная федерация хоккея (IIHF) была готова покрыть только около $22 тыс., остальную сумму должна была заплатить шведская федерация.

У «Ванкувера» было и другое условие для участия игрока на чемпионате мира. Контракт Петтерссона с клубом истекает в 2024 году, переговоры по новому соглашению уже идут. Клуб хотел от Федерации хоккея Швеции страховки не только на действующий контракт, но и на новый, который игрок сможет подписать только после 1 июля. «Проблема в том, что когда нет договора на страхование, как застраховать то, чего нет», — сказал менеджер сборной Швеции Андерс Лундберг.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=dba6048a337faf2f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-75450453&hd=1&id=456244746&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

24-летний Петтерссон по итогам регулярного чемпионата набрал 102 очка (39 заброшенных шайб + 63 результативные передачи), сам игрок выражал желание выступить на чемпионате мира. Тем более, что сборную Швеции возглавил Сэм Халлам, под руководством которого Петтерссон играл за «Векше» в сезоне-2017/18 и стал чемпионом страны. 19-летний на тот момент форвард в полной мере раскрылся именно при этом специалисте, набрав 56 очков (24+32) в 44 играх регулярного чемпионата и 19 очков (10+9) в 13 матчах плей-офф. В межсезонье нападающий подписал контракт с «Ванкувером».

В регулярном чемпионате НХЛ приняли участие 107 шведских игроков, что является лучшим показателем среди европейцев. Для сравнения, у действующих чемпионов мира финнов таких хоккеистов 55, у чехов — 41. Среди россиян в регулярном чемпионате сыграли 62 хоккеиста. При этом в первоначальную заявку сборной Швеции на чемпионат мира 2023 года попали всего семь игроков НХЛ.

По разным причинам отказались выступать за национальную команду 14 самых результативных шведских игроков регулярного чемпионата из числа тех, кто уже завершил сезон в НХЛ. Подобная ситуация в шведском хоккее повторяется уже третий чемпионат мира подряд.

Массовые отказы других игроков НХЛ

Результаты показывают, что выступление сборной Швеции на международных турнирах напрямую зависит от количества и качества игроков НХЛ в составе. Шведы в последние годы не добиваются успехов из-за массовых отказов лучших хоккеистов. После двух побед подряд на чемпионатах мира 2017 и 2018 годов, когда почти весь состав команды был собран из игроков НХЛ, «Тре Крунур» на трех следующих турнирах не проходили дальше четвертьфинала. В 2021 году шведы впервые в истории не вышли в плей-офф мирового первенства, а на двух последних олимпийских турнирах остались без медалей.

На нынешнем чемпионате мира шведы стартовали с победы над немцами (1:0) и имеют шанс на награды, хоть и не относятся к главным фаворитам. Увеличивают надежды «Тре Крунур» проблемы отказов игроков от выступления за другие ведущие европейские команды. Сборные без ярких звезд привезли и канадцы с американцами.

В составе хозяев турнира финнов и сборной Чехии значатся по пять представителей НХЛ. Однако финская федерация сумела договориться со своим лучшим по результативности игроком регулярного чемпионата Микко Рантаненом. Массовые отказы могут быть связаны и с понижением уровня конкуренции и интереса к чемпионату мира в связи с отсутствием на турнире сборной России. Заявки команд пока не полные, игроки могут присоединиться к сборным после окончания второго раунда плей-офф НХЛ.

Проблема массовых отказов игроков НХЛ от выступлений на чемпионате мира остро стояла и в сборной России 90-х и начала 00-х. В 2008 году президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что стоимость страховки Александра Овечкина за участие в чемпионате мира колебалась от $120 тыс. до $700 тыс. Такая сумма была связана с тем, что в январе 2008 года Овечкин подписал с «Вашингтоном» рекордное в истории Национальной хоккейной лиги 13-летнее соглашение на $124 млн. Однако Овечкин выступил на мировом первенстве, а сборная России впервые с 1993 года завоевала золотые медали, обыграв в финале хозяев турнира канадцев со счетом 5:4 в овертайме.