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15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборные США и Канады одержали вторые победы на чемпионате мира

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.

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Источник: AP 2022

Встреча группы В прошла в Риге и завершилась победой канадцев со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Майкл Каркон (22-я минута), Пьер-Оливер Джозеф (28), Милан Лучич (39), Маккензи Уигар (54) и Джек Макбэйн (55). Дубль у словенцев на счету Яна Дрозга (4, 56).

Для канадцев эта победа стала второй подряд на турнире, с шестью очками они возглавляют таблицу группы. Словенцы же потерпели второе поражение и идут на последней, восьмой позиции.

В матче группы А в Тампере американцы разгромили сборную Венгрии со счетом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0). У победителей дубль оформил Ник Бонино (19, 24), по шайбе забросили Алекс Тух (7), Каттер Готье (34), Коннор Маккей (42), Рокко Гримальди (45) и Люк Тух (57). У венгров отличился Иштван Шофрон (5).

Сборная США с двумя победами в двух играх возглавляет группу А, у потерпевших второе поражение венгров последнее место.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

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