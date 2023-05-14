Сборные США и Канады одержали вторые победы на чемпионате мира
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.
Встреча группы В прошла в Риге и завершилась победой канадцев со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Майкл Каркон (22-я минута), Пьер-Оливер Джозеф (28), Милан Лучич (39), Маккензи Уигар (54) и Джек Макбэйн (55). Дубль у словенцев на счету Яна Дрозга (4, 56).
Для канадцев эта победа стала второй подряд на турнире, с шестью очками они возглавляют таблицу группы. Словенцы же потерпели второе поражение и идут на последней, восьмой позиции.
В матче группы А в Тампере американцы разгромили сборную Венгрии со счетом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0). У победителей дубль оформил Ник Бонино (19, 24), по шайбе забросили Алекс Тух (7), Каттер Готье (34), Коннор Маккей (42), Рокко Гримальди (45) и Люк Тух (57). У венгров отличился Иштван Шофрон (5).
Сборная США с двумя победами в двух играх возглавляет группу А, у потерпевших второе поражение венгров последнее место.
Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.