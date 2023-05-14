На чемпионате мира терпит бедствие бывший тренер сборной России! Он получил 1:8 за две игры и обвинил зрителей

Латвийская часть чемпионата мира по хоккею продолжает поставлять болельщикам и организаторам минорное настроение. И если поначалу все хватались за голову, глядя на плохие темпы продаж билетов на матчи, обнаружив дефицит бюджета в 1,5 миллиона евро, то теперь к нему прибавились спортивные результаты. В первую очередь это касается страны-хозяйки — сборной Латвии, которую возглавляет наш старый знакомый Харийс Витолиньш.

Витолиньш на протяжении пяти лет работал в штабе сборной России вместе с Олегом Знароком, и тогда весь тренерский штаб российской команды выглядел максимально уверенными в себе: тренеры представляли собой бескомпромиссный коллектив, за которыми стоит мощное властное и экономическое лобби. Сейчас у Харийса все поскромнее: он второй год работает главным тренером сборной Латвии, а олимпийское золото Пхенчхана и три выигранных Кубка Гагарина делают его одним из самых титулованных тренеров на текущем ЧМ.

Латвийцы же на нынешнем турнире пока откровенно разочаровывают. Стартовый матч с Канадой представлялся для многих шансом повторить сенсацию двухлетней давности, когда прибалтийская сборная «грохнула» канадцев (2:0). Тогда главной звездой стал ныне покойный вратарь Матисс Кивлениекс (38 сейвов), а текущий состав сборной Канады, казалось, лишь приближает Латвию к успеху — звезд в составе североамериканцев нет. Но Латвия проиграла со счетом 0:6, обескуражив публику, а затем неожиданно проиграла и словакам. Словакия получила шесть малых штрафов при одном у латвийцев, но хозяева забросили лишь одну шайбу и проиграли второй раз подряд (1:2).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f8c8734f05ccbd1c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-122805861&hd=2&id=456239663&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Витолиньш после второго поражения был разговорчив, неожиданно упомянув в качестве одной из причин неудач зрителей, которые слишком активно гнали вперед своих любимцев.

«Двойственные чувства. Конечно, хоккей без ошибок невозможен. Самоотверженность и дисциплина были на высоком уровне — мы не сдавались, работали. Безошибочных моментов не бывает, но соперник использовал наши ошибки чаще, чем мы — его оплошности. У нас было достаточно моментов, чтобы сравнять счет или даже выйти вперед.



Увы, нам не хватало хладнокровия и правильных решений в конкретных ситуациях. Но я понимаю, каково это, когда публика буквально гонится за тобой. Трибуны активно скандируют: “Беги!”. А ты весь в пене, в мыле. Завтра мы проанализируем игру и посмотрим дальше.



Принятие решений — наша главная проблема. В такой игре реализация большинства должна была решить судьбу игры. Комбинации, которые разыгрывались на тренировках, не получались. Может быть, мы слишком долго готовили моменты. Сначала казалось, что все сходится, но потом выяснялось, что мы уже не можем бросить. Хоть мы и поменяли пару позиций во время игры, впадать в хаос — не лучший вариант», — сказал Витолиньш, который, вероятно, предпочел бы сыграть при полупустых трибунах, чтобы его подопечные меньше нервничали.

Следующий матч у латвийцев очень трудный — с лидерами своей группы чехами. Третье поражение подряд может изрядно подкосить шансы Латвии на выход из группы, и тогда прибалтийским организаторам припомнят все: и дорогущие билеты, которые не продаются, и дорогое пиво, и непонятно зачем выигранное право проводить чемпионат мира в условиях тотального дефицита денег.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=83bfe8cf391ebea9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456241846&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Чемпионат только начался — сыграны две игры. Мы должны быть готовы к игре с Чехией. Это вызов: мы проиграли словакам, мы должны обыграть чехов. Мы не играли именно с этой командой на чемпионатах мира. Но если самопожертвование и дисциплина будут такими же, как сегодня, то в реализации мы будем более успешными», — понадеялся Витолиньш.