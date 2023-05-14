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17:34 (мск), источник: Sport24

Быков: «Без России ЧМ потерял в зрелищности»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил уровень чемпионата мира в отсутствие российской команды.

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Источник: Sport24

«Конечно, без участия команды России этот чемпионат потерял в зрелищности. России всегда приносит яркие эмоции для всех болельщиков хоккея.

Если получится посмотреть, то хотел бы только финальные матчи, чтобы быть в курсе событий и эволюции хоккея.

Ничего хорошего в отсутствии международных матчей нет. Для наших ребят нужны матчи с сильными соперниками, чтобы сопоставлять свой уровень. Поэтому федерация должна искать возможность организовывать международные встречи — спарринги и поиска новых методик для прогресса российских игроков», — сказал Быков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

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