Быков: «Без России ЧМ потерял в зрелищности»

«Конечно, без участия команды России этот чемпионат потерял в зрелищности. России всегда приносит яркие эмоции для всех болельщиков хоккея.



Если получится посмотреть, то хотел бы только финальные матчи, чтобы быть в курсе событий и эволюции хоккея.



Ничего хорошего в отсутствии международных матчей нет. Для наших ребят нужны матчи с сильными соперниками, чтобы сопоставлять свой уровень. Поэтому федерация должна искать возможность организовывать международные встречи — спарринги и поиска новых методик для прогресса российских игроков», — сказал Быков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.