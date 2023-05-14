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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швейцария одержала вторую сухую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и финском Тампере.

Швейцария
Норвегия
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Источник: Пресс-служба Швейцарской хоккейной ассоциации

Встреча группы B прошла в Риге и завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу швейцарцев. В составе победителей шайбы забросили Дарио Симион (9-я минута), Андреа Глаузер (20) и Нино Нидеррайтер (58). Голкипер сборной Швейцарии Роберт Майер отразил 14 бросков по воротам и оформил свой первый шатаут на турнире.

Сборная Швейцарии после двух матчей набрала 6 очков и с суммарной разницей заброшенных и пропущенных шайб 10−0 занимает первое место в турнирной таблице группы B, опережая по дополнительным показателям канадцев. Норвежцы с 1 очком идут на шестой строчке. В следующем матче швейцарцы 16 мая сыграют против сборной Казахстана, команда Норвегии в тот же день встретится со словенцами.

В матче группы A в Тампере сборная Дании в овертайме обыграла французов со счетом 4:3. В составе победителей отличились Николай Элерс (9), Миккель Бёдкер (19), Ник Олесен (31) и Патрик Рассел (62). У команды Франции забили Гийом Леклер (26), Антони Реш (29), Жюстин Аддамо (40).

В турнирной таблице группы A датчане занимают второе место, набрав 5 очков. Французы с 3 очками идут четвертыми. В следующем матче сборная Дании 16 мая сыграет против австрийцев, команда Франции в тот же день встретится с венграми.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

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