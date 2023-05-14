Сборная Казахстана потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Подопечные Галыма Мамбеталиева провели второй матч в рамках группы В, розыгрыш которой проходит в Риге (Латвия).

Соперником казахстанцев, которые выступают на турнире без натурализованных легионеров, стала один из фаворитов турнира — сборная Чехии. Встреча завершилась поражением со счетом 1:4.

В составе победителей забили Якуб Зборжил (9 минута), Доминик Кубалик (16, 59), Лукаш Седлак (42) и Ян Коштялек (46). Автором единственной шайбы в сборной Казахстана стал Максим Мухаметов, отличившийся на 32 минуте.