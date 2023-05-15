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19:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная США обыграла Германию в матче группового этапа ЧМ-2023

Сборная США одержала победу над Германией в матче группы А чемпионата мира 2023 года — 3:2.

США
ГерманияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Победную шайбу в третьем периоде забросил Мэтт Коронато. Еще по голу на счету Шона Фаррелла и Ронни Аттарда. За немцев отличились Самуэль Сорамиес и Джастин Шюц.

Сборная США с 9 очками возглавила группу А. Германия, не набравшая очков, идет предпоследней в группе.

Германия
2:3
0:0, 2:1, 0:2
США
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