Сборная США обыграла Германию в матче группового этапа ЧМ-2023
Сборная США одержала победу над Германией в матче группы А чемпионата мира 2023 года — 3:2.
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Сборная США одержала победу над Германией в матче группы А чемпионата мира 2023 года — 3:2.
Победную шайбу в третьем периоде забросил Мэтт Коронато. Еще по голу на счету Шона Фаррелла и Ронни Аттарда. За немцев отличились Самуэль Сорамиес и Джастин Шюц.
Сборная США с 9 очками возглавила группу А. Германия, не набравшая очков, идет предпоследней в группе.