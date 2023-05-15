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19:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Канады по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира

Сборная Канады по буллитам одержала победу над Словакией в матче группы B чемпионата мира — 1:2 Б.

Словакия
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Источник: Reuters

В основное время за канадцев отличился Джейк Нейберс. Ответную шайбу забросил Петер Цегларик. Решающий буллит реализовал Джек Куинн.

Канадцы с 8 очками продолжают возглавлять группу B. Словакия с 4 баллами идет на четвертой строчке.

Словакия
1:2Б
1:1, 0:0, 0:0, 0:0
Канада
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