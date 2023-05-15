Сборная Канады по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира
Сборная Канады по буллитам одержала победу над Словакией в матче группы B чемпионата мира — 1:2 Б.
Словакия
КанадаЧМ по хоккею: таблица и календарь
Сборная Канады по буллитам одержала победу над Словакией в матче группы B чемпионата мира — 1:2 Б.
В основное время за канадцев отличился Джейк Нейберс. Ответную шайбу забросил Петер Цегларик. Решающий буллит реализовал Джек Куинн.
Канадцы с 8 очками продолжают возглавлять группу B. Словакия с 4 баллами идет на четвертой строчке.