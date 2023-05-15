Швеция по буллитам обыграла Финляндию и одержала третью победу подряд на ЧМ-2023
Сборная Швеции победила Финляндию в серии буллитов со счетом 2:1 в матче групповой стадии чемпионата мира-2023.
Финляндия
ШвецияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Сборная Швеции победила Финляндию в серии буллитов со счетом 2:1 в матче групповой стадии чемпионата мира-2023.
Счет в этой встрече открыли шведы во втором периоде: отличился форвард Оскар Линдберг, а в третьем забил финн Юхо Ламмикко.
В серии буллитов точнее были игроки Швеции: победным стал бросок нападающего «Детройта» Лукаса Раймонда.
Сборная Швеции выиграла три матча из трех на старте ЧМ-2023, а у финнов — второе поражение.