Швеция по буллитам обыграла Финляндию и одержала третью победу подряд на ЧМ-2023

Счет в этой встрече открыли шведы во втором периоде: отличился форвард Оскар Линдберг, а в третьем забил финн Юхо Ламмикко.

В серии буллитов точнее были игроки Швеции: победным стал бросок нападающего «Детройта» Лукаса Раймонда.