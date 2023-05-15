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15 мая, источник: Спорт-Экспресс

Швеция по буллитам обыграла Финляндию и одержала третью победу подряд на ЧМ-2023

Сборная Швеции победила Финляндию в серии буллитов со счетом 2:1 в матче групповой стадии чемпионата мира-2023.

Финляндия
ШвецияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Счет в этой встрече открыли шведы во втором периоде: отличился форвард Оскар Линдберг, а в третьем забил финн Юхо Ламмикко.

В серии буллитов точнее были игроки Швеции: победным стал бросок нападающего «Детройта» Лукаса Раймонда.

Сборная Швеции выиграла три матча из трех на старте ЧМ-2023, а у финнов — второе поражение.

Финляндия
1:2Б
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Швеция
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