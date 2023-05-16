Первая большая сенсация турнира и идеальные американцы. Итоги дня ЧМ-2023 по хоккею
Шведы и канадцы тоже идут без поражений, а главный фаворит пока разочаровывает.
Шведы и канадцы тоже идут без поражений, а главный фаворит пока разочаровывает.
15 мая на чемпионате мира по хоккею состоялся очередной игровой день группового этапа. Коротко подводим его итоги.
В Тампере первыми на лёд вышли сборные Германии и США. Первый период оказался безголевым, а вот во втором отрезке немцы приблизились к сенсации: пропустив первыми, подопечные Харольда Крайса забросили две шайбы и повели к перерыву в счёте. Но американцы на этом турнире пока очень хороши, и после двух уверенных побед в 1-м туре сегодня они продемонстрировали ещё и характер. Шон Фаррелл сравнял счёт на 46-й минуте, а вскоре Мэтт Коронато забил гол, оказавшийся победным. Голкипер Кейси Десмит стал одним из героев встречи, отразив 30 немецких бросков в створ. 3:2 — США продолжают идти на ЧМ-2023 без поражений.
В параллельной игре в Риге к сенсации были близки и словаки. Европейцы пропустили первыми от Канады, но отыгрались усилиями Петера Цегларика ещё до перерыва, а затем в матче наступило голевое затишье. Активнее прервать его старались «кленовые», но словацкий вратарь Самуэль Главай поймал кураж и в итоге закончил матч с блестящим результатом в 42 сейва.
Правда, победить Словакии подвиги голкипера не помогли: в серии буллитов сильнее оказались канадцы, одержавшие третью подряд победу на турнире.
Из всех топ-сборных на ЧМ-2023 пока больше всех разочаровывают финны — действующие чемпионы, хозяева турнира и его главные фавориты. В первом матче команда Суоми крупно уступила США, затем еле-еле обыграла немцев, ну, а сегодня подопечные Юкки Ялонена не справились с принципиальным соперником из Швеции. В основное время был зафиксирован счёт 1:1, овертайм оказался безголевым, а в серии буллитов победу «Тре Крунур» принесла попытка пока главной шведской звезды ЧМ Лукаса Рэймонда.
Шведы, как и американцы с канадцами, идут по дистанции без поражений, финская же машина набирает ход очень медленно.
Самый результативный матч дня состоялся в вечерней программе в Риге, и в матче Чехия — Латвия был зафиксирован первый по-настоящему сенсационный исход. Одни из хозяев ЧМ-2023 дали шикарный бой чехам, дважды выходили вперёд, а спасительный гол Михала Кемпны на 57-й минуте лишь отсрочил для «народны тим» горечь поражения.
В овертайме латвийский форвард Оскар Батня удачно сыграл на добивании и принёс Латвии неожиданную и первую победу на домашнем групповом этапе.
|Команда
|И
|Шайбы
|Очки
|1. США
|3
|14–4
|9
|2. Швеция
|3
|8–1
|8
|3. Дания
|2
|7–4
|5
|4. Финляндия
|3
|6–9
|4
|5. Франция
|2
|5–5
|3
|6. Австрия
|2
|1–7
|1
|7. Германия
|3
|5–8
|0
|8. Венгрия
|2
|2–10
|0
В группе А лидерство захватили США, на одно очко отстают шведы, без поражений идут и датчане, но у них за плечами пока лишь две игры, да и с топовыми соперниками скандинавы пока не играли. Финны неожиданно плетутся на четвёртом месте в группе, но впереди у хозяев турнира сплошь матчи с командами ниже уровнем.
Немцы, получившие на старте три подряд матча с финнами, шведами и американцами, пока без очков, но мало сомнений, что Германия свои очки наберёт и за плей-офф поборется. Венгры ожидаемо идут последними, но главные матчи в борьбе за выживание (с Францией и Австрией) у этой сборной впереди.
|Команда
|И
|Шайбы
|Очки
|1. Канада
|3
|13–3
|8
|2. Чехия
|3
|11–7
|7
|3. Швейцария
|2
|10–0
|6
|4. Словакия
|3
|5–6
|4
|5. Казахстан
|2
|5–8
|2
|6. Латвия
|3
|5–11
|2
|7. Норвегия
|2
|3–7
|1
|8. Словения
|2
|2–12
|0
В группе В лидируют канадцы, но уже завтра их может обогнать идущая без поражений и пропущенных шайб Швейцария. Неожиданное поражение не слишком пошатнуло позиции чехов, Казахстан пока даже обозначает борьбу за плей-офф, а беспросветным аутсайдером в этой восьмёрке сейчас выглядит Словения.
Егор Торишный