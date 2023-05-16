Первая большая сенсация турнира и идеальные американцы. Итоги дня ЧМ-2023 по хоккею

15 мая на чемпионате мира по хоккею состоялся очередной игровой день группового этапа. Коротко подводим его итоги.

Германия — США — 2:3

В Тампере первыми на лёд вышли сборные Германии и США. Первый период оказался безголевым, а вот во втором отрезке немцы приблизились к сенсации: пропустив первыми, подопечные Харольда Крайса забросили две шайбы и повели к перерыву в счёте. Но американцы на этом турнире пока очень хороши, и после двух уверенных побед в 1-м туре сегодня они продемонстрировали ещё и характер. Шон Фаррелл сравнял счёт на 46-й минуте, а вскоре Мэтт Коронато забил гол, оказавшийся победным. Голкипер Кейси Десмит стал одним из героев встречи, отразив 30 немецких бросков в створ. 3:2 — США продолжают идти на ЧМ-2023 без поражений.

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Словакия — Канада — 1:2 (б)

В параллельной игре в Риге к сенсации были близки и словаки. Европейцы пропустили первыми от Канады, но отыгрались усилиями Петера Цегларика ещё до перерыва, а затем в матче наступило голевое затишье. Активнее прервать его старались «кленовые», но словацкий вратарь Самуэль Главай поймал кураж и в итоге закончил матч с блестящим результатом в 42 сейва.

Правда, победить Словакии подвиги голкипера не помогли: в серии буллитов сильнее оказались канадцы, одержавшие третью подряд победу на турнире.

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Финляндия — Швеция — 1:2 (б)

Из всех топ-сборных на ЧМ-2023 пока больше всех разочаровывают финны — действующие чемпионы, хозяева турнира и его главные фавориты. В первом матче команда Суоми крупно уступила США, затем еле-еле обыграла немцев, ну, а сегодня подопечные Юкки Ялонена не справились с принципиальным соперником из Швеции. В основное время был зафиксирован счёт 1:1, овертайм оказался безголевым, а в серии буллитов победу «Тре Крунур» принесла попытка пока главной шведской звезды ЧМ Лукаса Рэймонда.

Шведы, как и американцы с канадцами, идут по дистанции без поражений, финская же машина набирает ход очень медленно.

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Чехия — Латвия — 3:4 (от)

Самый результативный матч дня состоялся в вечерней программе в Риге, и в матче Чехия — Латвия был зафиксирован первый по-настоящему сенсационный исход. Одни из хозяев ЧМ-2023 дали шикарный бой чехам, дважды выходили вперёд, а спасительный гол Михала Кемпны на 57-й минуте лишь отсрочил для «народны тим» горечь поражения.

В овертайме латвийский форвард Оскар Батня удачно сыграл на добивании и принёс Латвии неожиданную и первую победу на домашнем групповом этапе.

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Ситуация в таблице

Группа А Команда И Шайбы Очки 1. США 3 14–4 9 2. Швеция 3 8–1 8 3. Дания 2 7–4 5 4. Финляндия 3 6–9 4 5. Франция 2 5–5 3 6. Австрия 2 1–7 1 7. Германия 3 5–8 0 8. Венгрия 2 2–10 0

В группе А лидерство захватили США, на одно очко отстают шведы, без поражений идут и датчане, но у них за плечами пока лишь две игры, да и с топовыми соперниками скандинавы пока не играли. Финны неожиданно плетутся на четвёртом месте в группе, но впереди у хозяев турнира сплошь матчи с командами ниже уровнем.

Немцы, получившие на старте три подряд матча с финнами, шведами и американцами, пока без очков, но мало сомнений, что Германия свои очки наберёт и за плей-офф поборется. Венгры ожидаемо идут последними, но главные матчи в борьбе за выживание (с Францией и Австрией) у этой сборной впереди.

Группа B Команда И Шайбы Очки 1. Канада 3 13–3 8 2. Чехия 3 11–7 7 3. Швейцария 2 10–0 6 4. Словакия 3 5–6 4 5. Казахстан 2 5–8 2 6. Латвия 3 5–11 2 7. Норвегия 2 3–7 1 8. Словения 2 2–12 0

В группе В лидируют канадцы, но уже завтра их может обогнать идущая без поражений и пропущенных шайб Швейцария. Неожиданное поражение не слишком пошатнуло позиции чехов, Казахстан пока даже обозначает борьбу за плей-офф, а беспросветным аутсайдером в этой восьмёрке сейчас выглядит Словения.

Матчи 16 мая

16:20. Дания — Австрия

16:20. Словения — Норвегия

20:20. Франция — Венгрия

20:20. Швейцария — Казахстан