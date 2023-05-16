Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Франция
Венгрия
00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швейцария
Казахстан
10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Дания
Австрия
62
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Словения
Норвегия
01
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Сиэтл
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
США
Австрия
Все события
18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Фетисов — о чемпионате мира: Возмущён, что мы показываем и обсуждаем этот турнир

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о своём отношении к проходящему в Финляндии и Латвии чемпионату мира.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

"Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущён, что мы показываем сейчас этот турнир, ещё и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно. И я, на самом деле, возмущаюсь решением, кто их принимал и зачем это надо.

Флаги России и Беларуси запрещены на ЧМ-2023? Ещё раз говорю: я возмущён вообще, что мы эту тему обсуждаем в таком формате. Так что я считаю, что это безобразное решение. Надо срочно это дело закрывать«, — приводит слова Фетисова “ВсёПроСпорт”.

Групповые матчи чемпионата мира проходят с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира состоятся 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разгром со счётом 60:0 породил скандал в мини-футболе
Олимпийский чемпион из России получил нелепую дисквалификацию
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь