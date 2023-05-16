Фетисов — о чемпионате мира: Возмущён, что мы показываем и обсуждаем этот турнир

"Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущён, что мы показываем сейчас этот турнир, ещё и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно. И я, на самом деле, возмущаюсь решением, кто их принимал и зачем это надо.