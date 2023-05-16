Датчане одержали третью победу на чемпионате мира по хоккею

Встреча группы А в финском Тампере завершилась со счетом 6:2 (1:0, 1:1, 4:1) в пользу датчан, у которых шайбы забросили Николай Элерс (10-я минута), Никлас Андерсен (34), Йеспер Йенсен Обо (47, 52), Матиас Лассен (54) и Патрик Рассел (58). У команды Австрии отличились Томас Раффль (28) и Петер Шнайдер (49).

Сборная Дании выиграла все три своих матча и с 8 очками располагается на второй строчке в таблице. Австрийцы (1 очко) идут шестыми. Сборная Австрии 17 мая встретится с командой США, датчане 18 мая сыграют с немцами.

В другом матче дня сборная Норвегии победила словенцев (1:0).