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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Датчане одержали третью победу на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сборная Дании по хоккею обыграла команду Австрии в матче чемпионата мира, который проходит в Латвии и Финляндии.

Дания
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СловенияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба IIHF

Встреча группы А в финском Тампере завершилась со счетом 6:2 (1:0, 1:1, 4:1) в пользу датчан, у которых шайбы забросили Николай Элерс (10-я минута), Никлас Андерсен (34), Йеспер Йенсен Обо (47, 52), Матиас Лассен (54) и Патрик Рассел (58). У команды Австрии отличились Томас Раффль (28) и Петер Шнайдер (49).

Сборная Дании выиграла все три своих матча и с 8 очками располагается на второй строчке в таблице. Австрийцы (1 очко) идут шестыми. Сборная Австрии 17 мая встретится с командой США, датчане 18 мая сыграют с немцами.

В другом матче дня сборная Норвегии победила словенцев (1:0).

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Дания
6:2
1:0, 1:1, 4:1
Австрия
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