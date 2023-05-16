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23:00 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею провела третий матч на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
ШвейцарияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: IIHF

Встреча в Риге (Латвия) против Швейцарии завершилась победой соперника команды Галыма Мамбеталиева со счетом 5:0.

В первом периоде швейцарцы забросили одну шайбу. На пятой минуте отличился Тобиас Гейсер.

Во второй двацатиминутке в воротах Казахстана побывало еще две шайбы. На 28-й минуте голом отметился Фабрис Херцог, а на 31-й результативное действие на свой счет записал Дамьен Риат.

В заключительном периоде «крестоносцы» еще дважды огорчили казахстанцев. Голы у Нино Нидеррайтера и Ромена Леффеля.

Отметим, что ранее швейцарцы не оставили шансов Словении — 7:0 и Норвегии — 3:0.

Что касается сборной Казахстана, то на старте турнира команда Мамбеталиева обыграла по буллитам норвежцев — 4:3, а затем, уступила Чехии — 1:5.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 17 мая против Канады. Начало встречи в 23:20 по времени Астаны.

Швейцария
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Казахстан
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