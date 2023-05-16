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23:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты сборной Казахстана уступили с разгромным счетом Швейцарии на ЧМ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сборная Казахстана по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира, который проходит в Латвии и Финляндии, уступив команде Швейцарии.

Казахстан
Швейцария
Венгрия
ФранцияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба IIHF

Встреча группы B, прошедшая во вторник в Риге, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу швейцарцев. Шайбы забросили Тобиас Гайссер (5-я минута), Фабрис Герцог (28), Дамьен Риат (31), Нино Нидеррайтер (41) и Ромен Лёффель (50).

В другом матче дня в группе А сборная Венгрии в Тампере одержала победу над командой Франции в овертайме — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Швейцария
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Казахстан
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