Историческая победа Венгрии и феномен Швейцарии. Итоги дня ЧМ по хоккею

16 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл пятый день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх сыгранных сегодня матчей.

Дания — Австрия — 6:2

Датчане выиграли третий матч подряд и вышли на второе место в группе А. Сегодня команда Хайнца Элерса одолела Австрию — несмотря на крупный счёт, соперник на протяжении 50 минут бился и держался в игре. Три гола датчан в последние 10 минут помогли оторваться и без нервов довести дело до победы.

Главная звезда Дании Николай Элерс продлил голевую серию до трёх игр и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира (на его счету шесть очков). Австрия по-прежнему без побед, а для Дании сейчас начинается настоящее испытание. Выход в четвертьфинал они практически обеспечили, а остаток предварительного раунда уже придётся играть с более серьёзными соперниками — Германией, США, Швецией и Финляндией.

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Словения — Норвегия — 0:1

В дневном матче в Риге выясняли отношения команды, расположившиеся в самом низу группы В. Победа в этой встрече, вполне вероятно, обеспечит сохранение прописки в элитном дивизионе, и Норвегия со своей задачей справилась. Ей хватило одной заброшенной в первом периоде шайбы и 18 сейвов от вратаря Хенрика Хёукеланна, который оформил свой первый «сухарь» за сборную.

«Можно сказать, мы играли с ножом у горла, так что знали, что это очень важная игра и нам обязательно нужно в ней побеждать. Горжусь, как в концовке ребята бросались под шайбу, это победа всей команды», — сказал Хёукеланн.

Словения второй раз в трёх матчах осталась без голов, а Норвегия продвинулась с предпоследнего на пятое место в группе, обогнав Латвию и Казахстан.

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Франция — Венгрия — 2:3 (от)

Венгрия — главный аутсайдер группы А, но это не мешает ей самоотверженно биться за место под солнцем и творить сенсации. На своём предыдущем выступлении в топ-дивизионе в 2016 году они грохнули Беларусь, сегодня в Риге обыграли французов. И в первом, и во втором периодах, едва французы вырывались вперёд в счёте, подопечные Кевина Константина тут же находили возможность сравнять. Да и по игре они смотрелись ничуть не хуже и настойчиво шли вперёд. В итоге в овертайме им удалось провести быструю атаку и добиться исторической победы, второй для себя на чемпионатах мира в XXI веке.

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Швейцария — Казахстан — 5:0

Нападающий «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала присоединился к сборной Швейцарии и принял участие в матче с Казахстаном. Очков он сегодня не набрал, но «крестоносцы» прекрасно справились и без его помощи. Команда Патрика Фишера быстро повела, а во втором периоде забросила ещё две шайбы, а гол в большинстве на первой минуте третьей двадцатиминутки снял все вопросы о победителе. Окончательный счёт установил Ромен Лёффель, Казахстан второй матч подряд пропустил пять шайб.

Швейцарцы продолжают оставаться самой забивающей сборной турнира (15 шайб), но главная фантастика в том, что за три матча они ещё ни разу не пропустили! Так могут и личный рекорд повторить (четыре сухих матча подряд), который держится с 1939 года.

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Группа А Команда Игры Шайбы Очки 1. США 3 14–4 9 2. Дания 3 13–6 8 3. Швеция 3 8–1 8 4. Франция 3 7–8 4 5. Финляндия 3 6–9 4 6. Венгрия 3 5–12 2 7. Австрия 3 3–13 1 8. Германия 3 5–8 0

Группа B Команда Игры Шайбы Очки 1. Швейцария 3 15–0 9 2. Канада 3 13–3 8 3. Чехия 3 11–7 7 4. Словакия 3 5–6 4 5. Норвегия 3 4–7 4 6. Латвия 3 5–11 2 7. Казахстан 3 5–13 2 8. Словения 3 2–13 0

Матчи 17 мая

16:20. США — Австрия

16:20. Латвия — Норвегия

20:20. Финляндия — Франция

20:20. Канада — Казахстан