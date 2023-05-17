Историческая победа Венгрии и феномен Швейцарии. Итоги дня ЧМ по хоккею
Казахстан снова пропустил пять, Норвегия одержала первую победу.
Казахстан снова пропустил пять, Норвегия одержала первую победу.
16 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл пятый день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх сыгранных сегодня матчей.
Датчане выиграли третий матч подряд и вышли на второе место в группе А. Сегодня команда Хайнца Элерса одолела Австрию — несмотря на крупный счёт, соперник на протяжении 50 минут бился и держался в игре. Три гола датчан в последние 10 минут помогли оторваться и без нервов довести дело до победы.
Главная звезда Дании Николай Элерс продлил голевую серию до трёх игр и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира (на его счету шесть очков). Австрия по-прежнему без побед, а для Дании сейчас начинается настоящее испытание. Выход в четвертьфинал они практически обеспечили, а остаток предварительного раунда уже придётся играть с более серьёзными соперниками — Германией, США, Швецией и Финляндией.
В дневном матче в Риге выясняли отношения команды, расположившиеся в самом низу группы В. Победа в этой встрече, вполне вероятно, обеспечит сохранение прописки в элитном дивизионе, и Норвегия со своей задачей справилась. Ей хватило одной заброшенной в первом периоде шайбы и 18 сейвов от вратаря Хенрика Хёукеланна, который оформил свой первый «сухарь» за сборную.
«Можно сказать, мы играли с ножом у горла, так что знали, что это очень важная игра и нам обязательно нужно в ней побеждать. Горжусь, как в концовке ребята бросались под шайбу, это победа всей команды», — сказал Хёукеланн.
Словения второй раз в трёх матчах осталась без голов, а Норвегия продвинулась с предпоследнего на пятое место в группе, обогнав Латвию и Казахстан.
Венгрия — главный аутсайдер группы А, но это не мешает ей самоотверженно биться за место под солнцем и творить сенсации. На своём предыдущем выступлении в топ-дивизионе в 2016 году они грохнули Беларусь, сегодня в Риге обыграли французов. И в первом, и во втором периодах, едва французы вырывались вперёд в счёте, подопечные Кевина Константина тут же находили возможность сравнять. Да и по игре они смотрелись ничуть не хуже и настойчиво шли вперёд. В итоге в овертайме им удалось провести быструю атаку и добиться исторической победы, второй для себя на чемпионатах мира в XXI веке.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала присоединился к сборной Швейцарии и принял участие в матче с Казахстаном. Очков он сегодня не набрал, но «крестоносцы» прекрасно справились и без его помощи. Команда Патрика Фишера быстро повела, а во втором периоде забросила ещё две шайбы, а гол в большинстве на первой минуте третьей двадцатиминутки снял все вопросы о победителе. Окончательный счёт установил Ромен Лёффель, Казахстан второй матч подряд пропустил пять шайб.
Швейцарцы продолжают оставаться самой забивающей сборной турнира (15 шайб), но главная фантастика в том, что за три матча они ещё ни разу не пропустили! Так могут и личный рекорд повторить (четыре сухих матча подряд), который держится с 1939 года.
|Команда
|Игры
|Шайбы
|Очки
|1. США
|3
|14–4
|9
|2. Дания
|3
|13–6
|8
|3. Швеция
|3
|8–1
|8
|4. Франция
|3
|7–8
|4
|5. Финляндия
|3
|6–9
|4
|6. Венгрия
|3
|5–12
|2
|7. Австрия
|3
|3–13
|1
|8. Германия
|3
|5–8
|0
|Команда
|Игры
|Шайбы
|Очки
|1. Швейцария
|3
|15–0
|9
|2. Канада
|3
|13–3
|8
|3. Чехия
|3
|11–7
|7
|4. Словакия
|3
|5–6
|4
|5. Норвегия
|3
|4–7
|4
|6. Латвия
|3
|5–11
|2
|7. Казахстан
|3
|5–13
|2
|8. Словения
|3
|2–13
|0
Егор Торишный