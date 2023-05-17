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18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная США одержала четвертую победу подряд на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной США выиграли у команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.

Австрия
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Латвия
НорвегияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба IIHF

Встреча группы А, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). В составе американской сборной голами отметились Рокко Гримальди (28-я минута), Картер Мазур (39), Лэйн Хатсон (44) и Ник Пербикс (58). У австрийцев отличился Томас Раффль (38).

Сборная США, одержавшая четыре победы подряд, с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы. Команда Австрии (1 очко) идет на седьмой строчке.

В матче группы B сборная Латвии нанесла поражение команде Норвегии — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

США
4:1
0:0, 2:1, 2:0
Австрия
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