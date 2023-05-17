Сборная США одержала четвертую победу подряд на ЧМ по хоккею

Встреча группы А, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). В составе американской сборной голами отметились Рокко Гримальди (28-я минута), Картер Мазур (39), Лэйн Хатсон (44) и Ник Пербикс (58). У австрийцев отличился Томас Раффль (38).

Сборная США, одержавшая четыре победы подряд, с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы. Команда Австрии (1 очко) идет на седьмой строчке.

В матче группы B сборная Латвии нанесла поражение команде Норвегии — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).