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22:50 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан потерпел поражение от Канады на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником подопечных Галыма Мамбеталиева была сборная Канады.

Канада
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Источник: IIHF

Еще в первом периоде обе команды совместными усилиями забросили пять шайб. Уже на первой минуте счет открыл Маккензи Уигар. Затем дублем отметился Лоусон Крауз (шестая и восьмая минута). Адиль Бекетаев на десятой минуте сократил отрыв, однако канадцы усилиями Джо Велено восстановили разницу — 4:1.

Второй период обошелся без голов.

В начале заключительной двадцатиминутки Самуэль Блэйз забросил пятую шайбу в ворота Казахстана и установил окончательный счет — 5:1.

Бекетаев стал игроком матча в составе сборной Казахстана.

Следующую встречу на чемпионате мира сборная Казахстана проведет 19 мая против Словакии.

Канада
5:1
4:1, 0:0, 1:0
Казахстан
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