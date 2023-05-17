Казахстан потерпел поражение от Канады на ЧМ-2023 по хоккею
Сборная Казахстана провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником подопечных Галыма Мамбеталиева была сборная Канады.
Сборная Казахстана провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником подопечных Галыма Мамбеталиева была сборная Канады.
Еще в первом периоде обе команды совместными усилиями забросили пять шайб. Уже на первой минуте счет открыл Маккензи Уигар. Затем дублем отметился Лоусон Крауз (шестая и восьмая минута). Адиль Бекетаев на десятой минуте сократил отрыв, однако канадцы усилиями Джо Велено восстановили разницу — 4:1.
Второй период обошелся без голов.
В начале заключительной двадцатиминутки Самуэль Блэйз забросил пятую шайбу в ворота Казахстана и установил окончательный счет — 5:1.
Бекетаев стал игроком матча в составе сборной Казахстана.
Следующую встречу на чемпионате мира сборная Казахстана проведет 19 мая против Словакии.