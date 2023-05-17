Казахстан потерпел поражение от Канады на ЧМ-2023 по хоккею

Еще в первом периоде обе команды совместными усилиями забросили пять шайб. Уже на первой минуте счет открыл Маккензи Уигар. Затем дублем отметился Лоусон Крауз (шестая и восьмая минута). Адиль Бекетаев на десятой минуте сократил отрыв, однако канадцы усилиями Джо Велено восстановили разницу — 4:1.