Канадцы обыграли Казахстан и одержали четвертую победу подряд на ЧМ
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.
Встреча группы В, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 5:1 (4:1, 0:0, 1:0). В составе сборной Канады отличились Маккензи Уигар (1-я минута), Лоусон Крауз (6, 8), Джо Велено (20) и Самуэль Блэз (42). У команды Казахстана шайбу забросил Адиль Бекетаев (10).
Сборная Канады, одержавшая четыре победы подряд, с 11 очками возглавляет турнирную таблицу группы. Команда Казахстана (2 очка) идет на седьмой строчке.
В матче группы А сборная Финляндии обыграла команду Франции — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.