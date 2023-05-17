Канадцы обыграли Казахстан и одержали четвертую победу подряд на ЧМ

Встреча группы В, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 5:1 (4:1, 0:0, 1:0). В составе сборной Канады отличились Маккензи Уигар (1-я минута), Лоусон Крауз (6, 8), Джо Велено (20) и Самуэль Блэз (42). У команды Казахстана шайбу забросил Адиль Бекетаев (10).

Сборная Канады, одержавшая четыре победы подряд, с 11 очками возглавляет турнирную таблицу группы. Команда Казахстана (2 очка) идет на седьмой строчке.

В матче группы А сборная Финляндии обыграла команду Франции — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).