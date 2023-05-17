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23:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадцы обыграли Казахстан и одержали четвертую победу подряд на ЧМ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.

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Источник: Пресс-служба IIHF

Встреча группы В, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 5:1 (4:1, 0:0, 1:0). В составе сборной Канады отличились Маккензи Уигар (1-я минута), Лоусон Крауз (6, 8), Джо Велено (20) и Самуэль Блэз (42). У команды Казахстана шайбу забросил Адиль Бекетаев (10).

Сборная Канады, одержавшая четыре победы подряд, с 11 очками возглавляет турнирную таблицу группы. Команда Казахстана (2 очка) идет на седьмой строчке.

В матче группы А сборная Финляндии обыграла команду Франции — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Канада
5:1
4:1, 0:0, 1:0
Казахстан
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