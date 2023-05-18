«Сказал Ковальчуку: “В финале забьешь!”» Золоту России в Квебеке 15 лет

«Это хэппи-энд! В Голливуде до такого додуматься не смогли! Жизнь — лучший драматург. Очень хочется с этим паранормальным счастьем остаться где-нибудь на необитаемом острове и улыбаться до тех пор, пока хватит ширины рта». Эти слова известны каждому россиянину. При их упоминании перед глазами возникает одна и та же картина: канадский Квебек, гол Ильи Ковальчука, золото сборной России по хоккею.

«Нужна была победа, чтобы объединить россиян»

Впервые с 1962-го чемпионат мира по хоккею был проведен в Северной Америке. В 2008 году отмечалось столетие лучшего вида спорта с клюшкой и шайбой, и было логично, что турнир принимали его родоначальники. Более того, канадцы являлись действующими чемпионами. И золото представители «Страны кленового листа» завоевали не где-нибудь, а в Москве, столице России, которая не знала успеха на первенствах планеты долгие 15 лет.

Первое и на тот момент единственное чемпионство россиян в нашей истории было датировано 1993 годом, когда команду тренировал легендарный Борис Михайлов, а капитаном был великий Вячеслав Быков. Спустя 15 лет после того триумфа в Канаду Вячеслав Аркадьевич отправился в статусе главного тренера национальной сборной.

«Недавно мы отмечали 30-летие первой победы сборной России на чемпионате мира, а теперь — 15-летие чемпионства в Квебеке. В 1993 году я был капитаном команды, в 2008-м — главным тренером. Даже сейчас, спустя столько лет, когда говорю о победе в Квебеке, у меня захватывает дух. Это был непростой чемпионат и прошел в месте, которое канадцы называют родиной хоккея. В свое время я был задрафтован клубом “Квебек Нордикс”, но в НХЛ не поехал. Зато приехал в Квебек в роли главного тренера сборной России, и нам удалось завоевать золотые медали. Это очень символично», — рассказал РИА Новости Быков.

Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков | Источник: РИА "Новости"

Для Вячеслава Аркадьевича Квебек-2008 стал вторым чемпионатом мира в статусе наставника сборной. Годом ранее россияне под его руководством завоевали бронзовые награды на домашнем турнире. Но теперь все ждали победы. И не просто так, ведь поколение игроков у российской команды в то время было сумасшедшим по именам: Александр Еременко, Илья Никулин, Федор Тютин, Максим Афиногенов, Данис Зарипов, Илья Ковальчук, Сергея Мозякин, Алексей Морозов, Александр Овечкин, Александр Семин, Алексей Терещенко и многие-многие другие. Представители 1970/80-х годов рождения считаются едва ли не лучшим поколением в современной истории России… А ведь в Квебек с той командой отправился еще и великий Сергей Федоров.

На пути к финалу россияне выиграли все матчи. До сокровенного золота оставался один шаг, и он был очень непростым, ведь сделать его надо было на глазах у тысяч канадцев, которые всем стадионом гнали свою сборную вперед.

«Для меня эта победа очень важна, ведь с 1993 года мы не выигрывали золотых медалей на чемпионатах мира. Когда меня вызвали в Кремль, у меня состоялась беседа с президентом. Он дал мне возможность возглавить Федерацию хоккея России и сказал, что нужны победы, так как необходимо объединить всех россиян. Действительно, победа в Квебеке объединила нас, дала людям веру в наш хоккей, что мы можем играть на высоком уровне. В тот год мы вообще выиграли все медали: на взрослом, молодежном и юношеском возрастных уровнях. Матчи в Канаде всегда особенные. В том финале в Квебеке не только Канада, но и весь хоккейный мир думал, что победят именно канадцы», — заявил РИА Новости Владислав Третьяк.

«У Набокова был статус, он помог психологически»

Помимо того, что сам по себе турнир получился очень трудным, сборная России столкнулась с еще одной проблемой — кадровой. Еще до старта чемпионата из-за травмы выбыл Семен Варламов, который в итоге не попал в окончательную заявку команды. Основным голкипером сборной стал Александр Еременко, но в матче второго тура группового этапа против Чехии (5:4 ОТ) тот получил повреждение связок коленного сустава. Из вратарей остался один Михаил Бирюков.

«Тот турнир состоялся уже 15 лет назад, а кажется, что все было не так давно. Такое событие запоминается на всю жизнь. Ощущаю большую гордость, вспоминая золотой чемпионат мира, и рад, что имел честь быть его участником. Хотел бы передать привет всем партнерам по той команде, всем болельщикам, которые помнят Квебек-2008», — вспомнил Бирюков в разговоре с РИА Новости.

Голкипер довел до победы тот самый матч с чехами, а затем помог россиянам обыграть датчан и белорусов. Особенно эмоциональной получилась встреча с последними, ведь победа была добыта в серии буллитов, а россиянам и вовсе нужно было отыгрываться со счета 0:2.

«Мне вспоминается игра с белорусами (4:3 ПБ). К тому моменту у нас сломались основные вратари: сначала Семен Варламов, затем Александр Еременко. В итоге остался один Михаил Бирюков, и он выиграл тот матч по буллитам. Это был шок, а не матч. Тот момент был очень трудным: у нас не было вратаря, чтобы даже тренировку полноценную провести, поэтому пришлось приглашать голкипера, который занимался в Канаде. Вячеслав Быков спрашивал, что нам делать. “Хоть вы переодевайтесь”, — говорил он мне», — рассказал Третьяк.

Спасение было найдено в Северной Америке. К тому моменту один из главных претендентов на Кубок Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» уступил во втором раунде плей-офф «Даллас Старз» (2−4), проиграв в четвертом овертайме шестого матча серии. И тогда россияне могли рассчитывать на помощь голкипера «акул» Евгения Набокова. Тот без раздумий дал свое согласие присоединиться к команде.

«У Набокова тогда шел последний матч в плей-офф НХЛ. Я извинился перед Евгением, что болел против его команды, хотя обычно я болею за российских вратарей и желаю им побед в Кубке Стэнли. Но тут я ждал поражения “Сан-Хосе”, а у них шел овертайм за овертаймом. Я всю ночь не спал и по окончании встречи позвонил ему. Хорошо, что у нас с ним хорошие отношения. Ведь я прекрасно понимал его состояние, когда после поражения нет желания с кем-то общаться. Но он сказал, что с удовольствием примет предложение сыграть за сборную. Я спрашивал его: “Что нужно сделать для тебя? Сделаем все, что захочешь”. Он ответил: “Ничего не надо. Я пройду медосмотр, и если мне разрешат, то сразу же прибуду в сборную”. В итоге он приехал и очень помог нам на этом турнире, вытащив не один матч», — вспоминает Третьяк.

Евгений Набоков | Источник: РИА "Новости"

Набоков, пропустив матч с белорусами, в дальнейшем успешно отыграл во всех остальных встречах, добыв в том числе две «сухие» победы над швейцарцами в четвертьфинале (6:0) и неудобными финнами в полуфинале (4:0).

«В таких ситуациях нельзя паниковать. Нужно было найти решение. Узнав, что Евгений Набоков освободился, начали искать возможность наладить с ним контакт. Я общался на эту тему с Владиславом Третьяком, и так как он имел контакты, то мы воспользовались его услугами. В конечном итоге я созвонился с Набоковым, поговорил с ним, и он дал согласие присоединиться к сборной, приехав буквально с корабля на бал. Евгений — игрок очень высокого класса. Я не принижаю достоинств Саши Еременко и Бирюкова Миши, но Набоков обладал статусом. Его выступление в НХЛ и нам дало психологический плюс, и стало показательным для соперников. Хотя канадцы, безусловно, хорошо знали Набокова и его качества вратаря, имели о нем полную информацию», — добавил Быков.

«Ковальчук — друг по команде. Он за любого заступился бы»

Сегодня Алексей Морозов возглавляет Континентальную хоккейную лиги (КХЛ), а в те времена он являлся одной из главных звезд российского хоккея с опытом игры в НХЛ в одной тройке с самим Марио Лемье. Для него чемпионат мира в Квебеке стал уже пятым мировым первенством в карьере и первым — со званием капитана. С первой же попытки на правах лидера сборной Алексей Алексеевич добрался со всей страной до заветной цели.

«Такие эмоции не забываются. Тогда я не в первый раз выступал не чемпионате мира, но не получалось победить, а очень хотелось исполнить свою детскую мечту. Конечно, эмоции невероятные: радость, болельщики нас здорово поддерживали, как и руководители, которые прилетели в Канаду. Мы гордились тем, что в год столетия международной федерации смогли обыграть канадцев у них дома. Это дорого стоит, до сих пор помню», — делится своими эмоциями для РИА Новости Морозов.

Капитан сборной России по хоккею Алексей Морозов | Источник: РИА "Новости"

В Квебеке Морозов сыграл в восьми матчах и набрал 7 очков (5+2). Но все могло сложиться иначе, ведь капитан сборной рисковал пропустить как минимум начало плей-офф. В начале матча группового раунда против Швеции российский форвард серьезно пострадал после грубого фола защитника скандинавов Дугласа Мюррея. Швед атаковал Морозова со спины и ударил его в голову, отправив в нокдаун. На этом матч для Морозова завершился — капитан сборной России покинул площадку в сопровождении партнеров по команде и врача.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=eddb50f157a1c533&partner_ext=173&place_id=222&oid=3079670&id=85384737&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мюррей за этот грубый фол был удален до конца игры. Матч-штраф также получили Илья Ковальчук и другой шведский защитник Антон Строльман. Ковальчук заступился за Морозова и моментально атаковал Мюррея, после чего знатно подрался со Строльманом.

«Неприятный эпизод — удар со спины. Я не ожидал, шайбой не владел. Травма была серьезная, пришлось пропустить следующую игру. Илья Ковальчук, как друг по команде, заступился бы за любого в такой ситуации. У нас была сплоченная команда, в которой каждый готов был биться друг за друга», — вспоминает Морозов.

У пострадавшего россиянина было подозрение на сотрясение головного мозга. В итоге он пропустил заключительный матч группового раунда против Швейцарии (5:3), но уже к четвертьфиналу был готов.

«Нужен был любой гол, чтобы дожать Канаду»

Для России и Канады та встреча стала первой в финале чемпионата мира за всю историю. Ранее канадцы лишь пять раз играли со сборной СССР в решающем матче первенства планеты.

Счет уже на второй минуте поединка открыли россияне. Сергей Федоров здорово протащил шайбу в чужую зону и под давлением двух канадских защитников у борта успешно сохранил ее, передав Овечкину за ворота Кэма Уорда. Овечкин оперативно отпасовал на пятак, откуда точно бросил Александр Семин. Но канадцы очень быстро отыгрались. Виталий Прошкин только-только успел вернуться на площадку после 2-минутного удаления, как Брент Бернс, поймав на паузе бросившегося под его фантомный выстрел Максима Сушинского, «прошил» Набокова. Та Канада славилась очень мощным нападением, одним из самых серьезных на фоне всех остальных участников чемпионата. Причем это касалось не только линии нападения, но и атакующих защитников. Этот фактор «кленовые» подтвердили несколькими минутами позднее: после гола Бернса еще по одной шайбе в первом периоде забросили Крис Куниц и все тот же Бернс.

Счет 1:3 по итогам первой 20-минутки нисколько не смутил россиян. В самом дебюте второго периода Семин отыграл одну шайбу, великолепно сыграв на добивании после дальнего броска Константина Корнеева.

Россия после этого гола не прекращала наращивать и без того высокий темп. В некоторых моментах казалось, что канадцы к такому были не готовы. Однако следующую шайбу забросили именно хозяева турнира — в середине периода отличился лучший снайпер турнира Дэнни Хитли.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2-aMUWARbbg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Цифры 4:2 в пользу канадцев еще долго горели на табло арены в Квебеке, но силы у канадцев уже иссякали. Россияне же, напротив, прибавляли, создавая голевой момент за моментом у ворот Уорда.

«У нашей команды была очень здоровая атмосфера. После победы над канадцами в товарищеском матче мы постепенно набирали ход в чемпионате. По традиции мы готовились непосредственно к финальной фазе турнира, работали через не могу, чтобы выйти на пик формы. Сильной стороной нашего тренерского штаба было умение делать анализ своей игры, игры соперника. Эта аналитическая составляющая дала результат. Мы знали, что канадцы начинают мощно и сильно, но мы постарались противопоставить им мощь с самых первых минут. Ритм, который был задан, держался до конца и увеличивался, нам удалось заставить канадцев действовать на более высоких скоростях. Вплоть до овертайма мы держали этот темп, который стал нашим козырем. К концу матча мы выглядели свежее», — поделился секретом успеха Быков.

В середине третьего периода старания россиян стали давать свои плоды. Очень важный для возвращения в борьбу за золото гол сотворил Алексей Терещенко. Он подкараулил отскок шайбы после щелчка Александра Семина и вогнал снаряд в ворота, сократив отставание в счете до одного гола.

«Не сказал бы, что мой гол послужил началом камбэка. Этот гол нужен был, чтобы дожать канадцев. Нужна была любая шайба — необязательно моя. Мы играли хорошо, и при счете 4:2 в пользу Канады нам надо было дожать соперника. Мы создали достаточно моментов и работали до конца. У нас была прекрасная команда. Вячеслав Аркадьевич со своим штабом молодцы, они создали прекрасную атмосферу внутри коллектива. Мы однозначно чувствовали их поддержку. Быков мог и приятно побеседовать с игроками, и с нужной жесткостью пристроить их, если кто-то переходил дозволенные рамки дисциплины. Все осознавали доверие, которое оказывали нам тренеры как в быту, так и на льду. Важно было его оправдать», — заявил РИА Новости Терещенко.

«Ковальчука жестко критиковали весь турнир, а в финале он выстрелил»

И тогда судьбу матча пришел вершить Илья Ковальчук. До финала он не забросил ни одной шайбы на турнире, но сделал восемь голевых передач. От одной из главных звезд чемпионата ждали голов, а потому в их отсутствие Илья Валерьевич стал объектом критики со стороны СМИ и ряда болельщиков.

«Наш стиль работы с командой подразумевал постоянный контакт и диалог с игроками. В любых ситуациях мы разговаривали с ребятами, объясняли им игровые моменты, давали задания и поддерживали. Я прекрасно понимал состояние Ильи в тот период, ведь во время своей карьеры игрока тоже сталкивался с ситуацией, когда шайба не идет в ворота. У меня не было необходимости объяснять Илье, как нужно забивать. Нужно было только поддержать, чтобы он себя не грыз изнутри. Он, как и любой другой бомбардир, переживал, и мы это чувствовали. Были журналисты, которые на пресс-конференциях высказывали мне претензии, зачем я постоянно выпускаю Ковальчука на игру. Дескать, его стоило спустить в запас. Но я полностью защищал Илью от нападок. Была очень жесткая критика в его адрес на протяжении чемпионата, и я советовал ему не обращать на нее внимание и не читать прессу, чтобы не отвлекаться. В итоге Илья перетерпел этот непростой период и выстрелил в финале», — вспоминает Быков.

Выстрелил Ковальчук в самый важный момент. Его первый гол на турнире случился за пять минут до конца основного времени финального матча. Виталий Прошкин затащил шайбу в зону и перед падением успел передать ее Илье. Тот пробежался вдоль левого борта, сместился немного в центр и бросил в дальний угол, неотразимо для Уорда.

«Мы долго ждали, когда ты забьешь. И ты забил в самый нужный момент», — комментировал эпизод Сергей Наильевич Гимаев.

Илья Ковальчук | Источник: РИА "Новости"

Этот гол позволил сборной России сравнять счет и спастись от поражения.

«То, что Илью критиковали журналисты… Меня злит, когда люди, которые что-то пишут, но при этом не разбираются в хоккее, не видят, сколько черновой и полезной для команды работы делают игроки. Илья был одним из лидеров команды. У нас даже никто не обращал на это внимание, что он не мог забить», — рассказал Терещенко.

«Шайбе некуда было деваться»

«Где одна, там и вторая», — подумал Ковальчук, и добавил к первому голу второй уже в овертайме. Тогда команды играли в формате 4 на 4, но уже на второй минуте овертайме канадцы лишились одного игрока на площадке. Рик Нэш за выброс шайбы был наказан малым штрафом, и его удаление стало роковым для «кленовых».

«Когда матч, как многие считали, был уже проигран, мы нашли в себе силы, сравняли счет, ушли в овертайм, и когда их игрок удалился за выброс шайбы, понимали, что это наш реальный шанс победить. Тренеры попросили успокоиться, выдохнуть. Это шанс в овертайме, чтобы реализовать его и победить. Сначала на реализацию вышла четверка, в которой играли Федоров, Овечкин и Ковальчук, потом тренер сказал нам — Морозову, Зарипову и Зиновьеву — готовиться: мол, смените их, если в первую минуту что-то не получится. Мы стояли на скамейке и договаривались. Видели, как играет Канада в меньшинстве, хорошо друг друга знали, поэтому заранее думали, по какой схеме будем реализовывать это большинство. Ну и такой отличный момент — Федоров выводит Ковальчука на бросок, Илья забивает. Тогда все ждали: “Попади, только попади!” Все знают, что у Ильи — хороший бросок. И все просто ждали, чтобы он попал, не стал больше ничего придумывать, искать партнеров, например. Надо было попасть мимо вратаря, у Ильи получилось», — описывает ситуацию Алексей Морозов.

Сергей Федоров дождался, когда на него к правому борту выдвинется Шейн Доун, и передачей вдоль синей линии нашел одинокого Ковальчука. Илья принял шайбу, прошелся с ней вперед на несколько метров и «с кистей» отправил ее в ворота, озолотив всю Россию.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Qkiv3gawR5Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«И вот момент, когда он забил в овертайме: в той ситуации было понятно, что это гол. Коронный кистевой бросок Ильи, который не берется. Шайбе некуда было деваться, кроме как в ворота», — оценил эпизод Терещенко.

После этого гола вся сборная России высыпала на лед, празднуя долгожданное чемпионство, а вся страна — на улицы своих городов, отмечая громких успех, о котором в подробностях все помнят и по сей день.

Болельщики сборной России по хоккею | Источник: РИА "Новости"

Перед матчем я подошел к Илье Ковальчуку, который до финала не забросил ни одной шайбы на турнире, и сказал ему: «В финале ты забьешь два гола». Он ответил: «Да ладно вам. Я за весь турнир ни разу не забил, а тут, вы говорите, два». «Ну вот и посмотришь», — сказал ему я. И он забил два потрясающих гола. В том числе и победный. Первые эмоции были невероятные. На арене в Квебеке не было лож, поэтому я находился среди болельщиков, которые дергали меня. Впоследствии мне сказали, что я буду награждать игроков. Пока я спускался в помещение, где находились медали, мы еще проигрывали, а когда дошел, то счет стал равным. Овертайм я не смотрел и только богу молился. Думал: «Господи, помоги команде выиграть». В итоге в эту комнату вбегает президент компании Tissot, партнер IIHF, и кричит мне: «Владислав, вы победили!» Я ничего не видел, и только когда вышел на арену, смотрел, как наши счастливые ребята обнимаются и целуются, а канадцы были убитые горем. В тот момент я был самым счастливым человеком. Владислав Третьяк президент Федерации хоккея России

Победа на ЧМ-2008 действительно стала великой. Без преувеличения — одной из самых главной за всю современную историю страны. Многие, говоря об успехах российского хоккея, ставят ее в один ряд с золотом Олимпиады-2018, а некоторые даже выше. Потому неудивительно, что, вспоминая события 18 мая 2008 года, людей до сих пор переполняют эмоции. Что уж говорить о творцах того чемпионства.

Хоккеисты сборной России | Источник: РИА "Новости"

«Как будто было вчера. Непередаваемые эмоции. Периодически пересматриваю видеозаписи тех матчей, часто вспоминаю тот чемпионат, атмосферу вокруг турнира. Квебек, Канада… Это не просто территория проведения турнира. Это место родоначальников хоккея. На том чемпионате был очень приличный подбор игроков. ЧМ-2008 — очень значимое событие. Вспоминая его, начинается дрожь, мурашки бегут по коже. Мы испытывали огромное счастье после той победы», — рассказывает Терещенко.

«Овечкин в шлепках приехал в Кремль на прием к президенту»

После финала вся делегация сборной России и другие главные представители отечественного хоккея отправились в ресторан, который располагался рядом с гостиницей, где проживали российские хоккеисты. Но уже на следующий день россияне отправились домой.

«У нас рядом с гостиницей, где мы жили, был ресторан, куда мы часто ходили ужинать. Вячеслав Быков нам позволял это делать, но при этом мы понимали, что нужно следить за рационом своего питания. После финала собрались сборной, туда же пришли представители и руководители КХЛ вместе с Александром Медведевым. Было очень много людей. Естественно, после празднований мы были в, так сказать, хорошем состоянии. В гостинице номера были все открыты — заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Но самое забавное было на следующий день. Обратно мы летели чартером, и пока в аэропорту ждали посадки на самолет, то все ребята очень хотели есть. Саня Овечкин, Сема (Александр Семин) и еще кто-то поехали в “Макдональдс” за бигмаками и прочим вместе с Кубком мира и наложили все это дело в трофей, после чего приехали обратно. Было весело», — добавил он.

Болельщик сборной России по хоккею | Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Внуково триумфаторов встречали и поздравляли болельщики. В тот же день у сборной России был назначен визит в Кремль для встречи с тогдашним президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

«Веселились: шампанское, медали. На следующий день у нас стоял вылет: длительный перелет, искали самолет. Один раз перенесли время, потом мы выехали в аэропорт, нас привезли в терминал, где все точки с питанием были закрыты. Ребята нашли рядом “Макдональдс”, привезли оттуда коробки с едой, и в аэропорту все ждали — быстрее бы вылететь домой, к родным, к нашим болельщикам, вернуться на Родину. Сразу по прилету поехали в Кремль, нас там встречал Дмитрий Анатольевич Медведев. Саша Овечкин туда пришел в шлепках, все это прекрасно помнят. Долгий перелет, все устали, и переодеться было не во что», — рассказал Алексей Морозов.

Сборная России по хоккею и Дмитрий Медведев | Источник: РИА "Новости"

«Я всегда воспринимал команду, как свою семью, как своих детей. Когда у кого-то что-то не получалось, то я переживал вместе с ним. Когда Илья забросил победную шайбу в овертайме, я испытывал большую радость, которую можно сравнить с рождением сына или праздничным моментом в Новый год, когда открывается шампанское. Эти эмоции сразу же захлестывают. Была особенная радость за то, что люди, которые следили за матчем по телевизору, тоже обрели счастье. От понимания этого приходит осознание: мы совершили что-то большое для всей страны, для болельщиков сборной России. Энергетика болельщиков передавалась всей команде, и мы разделили эту радость вместе с ними», — заявил Вячеслав Быков.

* * *

После Квебека-2008 сборная России на следующий год повторила успех, защитив звание чемпионов мира. И вновь под руководством Вячеслава Быкова. Далее последовали три года без крупных побед, в том числе на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

«Для нашего тренерского штаба эта победа стала первым крупным успехом. То золото до сих пор является одним из самых важных в моей спортивной карьере, и этот успех я разделяю со своими партнерами, командами и всеми болельщиками. Начиная с бронзы ЧМ-2007 в Москве и продолжая чемпионством в Квебеке, мы постарались создать рабочую вертикаль и наладить отношение к ребятам для дальнейшей успешной работы. Для нас это было принципиально важно, ведь нам удалось перевернуть ключевые аспекты игры. Важно, чтобы молодое поколение помнило об этом. Это наша история, и нельзя допустить возможности переписать ее на другой лад. Я рад, что люди даже спустя 15 лет после победы в Квебеке получают эмоции. Значит, мы сделали что-то хорошее», — отметил Быков.

В мае 2011-го после чемпионата мира в Словакии, где россияне заняли четвертое место, Вячеслав Быков покинул пост главного тренера сборной. Впоследствии хоккейная Россия праздновала успех трижды: на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и на Играх-2018 в Пхенчхане.

«Чемпионство Квебека-2008 было закономерным итогом проведенной работы. Такие успехи не случаются в одночасье. То поколение постепенно приближалось к золоту. Я думаю, что после 2010−2012 годов уровень хоккея в стране стал падать, уходило то поколение игроков уровня Морозова, Зиновьева, Зарипова… Надо признать это и правильно реагировать», — делится мнением Терещенко.