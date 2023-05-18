Шведские хоккеисты разгромили венгров и одержали четвертую победу на ЧМ

Встреча группа А, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 7:1 (3:1, 3:0, 1:0). В составе сборной Швеции отличились Оскар Линдберг (2-я минута), Якоб Де ла Роз (6, 39), Деннис Эверберг (18), Андре Петерссон (25), Джонатан Берггрен (38) и Лукас Рэймонд (49). У команды Венгрии шайбу забросил Роланд Кисс (8).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3c8a44633b07fd00&partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456241921&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Швеции, одержавшая четыре победы подряд, с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда Венгрии (2 очка) идет на шестой строчке.

В матче группы В сборная Чехии обыграла команду Словении — 6:2 (0:2, 1:0, 5:0).