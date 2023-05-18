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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведские хоккеисты разгромили венгров и одержали четвертую победу на ЧМ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Швеции одержали разгромную победу над командой Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.

Швеция
ВенгрияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча группа А, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 7:1 (3:1, 3:0, 1:0). В составе сборной Швеции отличились Оскар Линдберг (2-я минута), Якоб Де ла Роз (6, 39), Деннис Эверберг (18), Андре Петерссон (25), Джонатан Берггрен (38) и Лукас Рэймонд (49). У команды Венгрии шайбу забросил Роланд Кисс (8).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Швеции, одержавшая четыре победы подряд, с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда Венгрии (2 очка) идет на шестой строчке.

В матче группы В сборная Чехии обыграла команду Словении — 6:2 (0:2, 1:0, 5:0).

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Венгрия
1:7
1:3, 0:3, 0:1
Швеция
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