Датские хоккеисты потерпели первое поражение на чемпионате мира
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сборная Германии переиграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сборная Германии переиграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.
Встреча группы A, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 6:4 (0:1, 3:1, 3:2). В составе победителей отличились Джон-Джейсон Петерка (30-я минута), Александер Эль (32), Мориц Мюллер (38), Йонас Мюллер (56), Марцель Нёбельс (59) и Нико Штурм (60). У проигравшей команды шайбы забросили Матиас Лассен (6), Матиас Бау (40), Кристиан Вейсе (56, 60).
Сборная Германии (3 очка) одержала первую победу на чемпионате мира. Немецкие хоккеисты занимают шестое место в турнирной таблице. Датчане (8) впервые уступили на турнире и идут третьими.
В матче в Риге сборная Швейцарии обыграла команду Словакии — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Швейцарцы (12) лидируют в группе B. Словаки (4) располагаются на пятой строчке.
Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.