Датские хоккеисты потерпели первое поражение на чемпионате мира

Источник: пресс-служба IIHF

Встреча группы A, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 6:4 (0:1, 3:1, 3:2). В составе победителей отличились Джон-Джейсон Петерка (30-я минута), Александер Эль (32), Мориц Мюллер (38), Йонас Мюллер (56), Марцель Нёбельс (59) и Нико Штурм (60). У проигравшей команды шайбы забросили Матиас Лассен (6), Матиас Бау (40), Кристиан Вейсе (56, 60).

Сборная Германии (3 очка) одержала первую победу на чемпионате мира. Немецкие хоккеисты занимают шестое место в турнирной таблице. Датчане (8) впервые уступили на турнире и идут третьими.

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В матче в Риге сборная Швейцарии обыграла команду Словакии — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Швейцарцы (12) лидируют в группе B. Словаки (4) располагаются на пятой строчке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=56265346fe559da9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456241929&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.