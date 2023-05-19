Финны разгромили венгров на чемпионате мира по хоккею

Встреча группы A, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 7:1 (1:0, 1:1, 5:0). В составе победителей отличились Микко Лехтонен (13-я минута), Каапо Какко (24), Атте Охтамаа (41), Теэму Хартикайнен (44), Каспери Капанен (47), Валттери Мерела (55) и Йоэль Армиа (60). У проигравшей команды шайбу забросил Балаж Шебёк (27).

Финские хоккеисты набрали 10 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Венгры с 2 баллами располагаются на седьмой строчке.

В матче группы B сборная Латвии в Риге переиграла команду Словении — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). Хозяева турнира с 8 очками идут на четвертой строчке. Словенцы не набрали ни одного балла и занимают последнее, восьмое место в группе.