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19:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финны разгромили венгров на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.

Финляндия
Венгрия
Латвия
СловенияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Сайт IIHF

Встреча группы A, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 7:1 (1:0, 1:1, 5:0). В составе победителей отличились Микко Лехтонен (13-я минута), Каапо Какко (24), Атте Охтамаа (41), Теэму Хартикайнен (44), Каспери Капанен (47), Валттери Мерела (55) и Йоэль Армиа (60). У проигравшей команды шайбу забросил Балаж Шебёк (27).

Финские хоккеисты набрали 10 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Венгры с 2 баллами располагаются на седьмой строчке.

В матче группы B сборная Латвии в Риге переиграла команду Словении — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). Хозяева турнира с 8 очками идут на четвертой строчке. Словенцы не набрали ни одного балла и занимают последнее, восьмое место в группе.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Венгрия
1:7
0:1, 1:1, 0:5
Финляндия
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