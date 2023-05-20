Немцы одержали вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.
Встреча группы A, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Нико Штурм (5-я и 59-я минуты), также отличились Паркер Туоми (17) и Войцех Стаховяк (34). У проигравшей команды шайбы забросили Бернд Вольф (12) и Лукас Хаудум (54).
Немцы с шестью очками идут на пятой позиции группы А. Команда Австрии имеет в своем активе 1 балл и занимает последнее, восьмое место.
В следующем матче сборная Германии 21 мая сыграет с венграми, а австрийцы днем ранее встретятся с командой Финляндии.
Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.