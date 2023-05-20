Немцы одержали вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Источник: Сайт Немецкого хоккейного союза

Встреча группы A, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Нико Штурм (5-я и 59-я минуты), также отличились Паркер Туоми (17) и Войцех Стаховяк (34). У проигравшей команды шайбы забросили Бернд Вольф (12) и Лукас Хаудум (54).

Немцы с шестью очками идут на пятой позиции группы А. Команда Австрии имеет в своем активе 1 балл и занимает последнее, восьмое место.

В следующем матче сборная Германии 21 мая сыграет с венграми, а австрийцы днем ранее встретятся с командой Финляндии.