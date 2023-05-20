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00:34 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан сотворил сенсацию на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею сенсационно обыграла Словакию (4:3) на групповом этапе чемпионата мира-2023, проходящего в эти дни в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: КФХ

Основное время встречи завершилось вничью 3:3. Овертайм не выявил сильнейшего, тогда как по буллитам выиграли казахстанцы.

Первыми успеха в матче добились словацкие хоккеисты усилиями Патрика Коха на 15-й минуте. На это казахстанцы ответили точными бросками во втором периоде Романа Старченко, Валерия Орехова, Евгения Рымарева на 22-й, 25-й и 26-й минутах соответственно.

В третьем периоде казахстанские хоккеисты увлеклись атакой и пропустили второй гол, автором которого на 49-й минуте стал Марек Гривик. А на 57-й минуте Павол Регенда и вовсе сделал счет 3:3.

Благо, в серии буллитов удача сопутствовала казахстанцам.

Благодаря этому выигрышу подопечные Галыма Мамбеталиева набрали 4 очка и поднялись с предпоследнего, седьмого места на шестое в группе В. Словакия с 5 баллами расположилась на пятой строчке.

Для казахстанской команды это вторая победа. Ранее она оказалась сильнее Норвегии по буллитам (4:3), после чего уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).

Следующую игру Казахстан проведет с Латвией 20 мая. Начало — в 23:20 по времени Астаны.

Казахстан
4:3Б
0:1, 3:0, 0:2, 0:0
Словакия
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