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00:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казахстан выиграл второй матч на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.

Казахстан
СловакияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Сайт IIHF

Встреча группы B, прошедшая в столице Латвии, завершилась победой казахстанских хоккеистов по буллитам со счетом 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Роман Старченко (22-я минута), Валерий Орехов (25) и Евгений Рымарев (26). Победный бросок реализовал Рымарев. Голкипер казахстанской команды Андрей Шутов отразил 48 бросков. У проигравшей команды шайбы забросили Патрик Кох (15), Рихард Паник (49) и Павол Регенда (57).

Сборная Казахстана, набравшая 4 очка, занимает пятое место в турнирной таблице. Словаки с 4 баллами располагаются на шестой строчке.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Казахстан
4:3Б
0:1, 3:0, 0:2, 0:0
Словакия
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