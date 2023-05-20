Казахстан выиграл второй матч на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.
Встреча группы B, прошедшая в столице Латвии, завершилась победой казахстанских хоккеистов по буллитам со счетом 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Роман Старченко (22-я минута), Валерий Орехов (25) и Евгений Рымарев (26). Победный бросок реализовал Рымарев. Голкипер казахстанской команды Андрей Шутов отразил 48 бросков. У проигравшей команды шайбы забросили Патрик Кох (15), Рихард Паник (49) и Павол Регенда (57).
Сборная Казахстана, набравшая 4 очка, занимает пятое место в турнирной таблице. Словаки с 4 баллами располагаются на шестой строчке.
Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию данного права. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.