Казахстан выиграл второй матч на чемпионате мира по хоккею

Встреча группы B, прошедшая в столице Латвии, завершилась победой казахстанских хоккеистов по буллитам со счетом 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Роман Старченко (22-я минута), Валерий Орехов (25) и Евгений Рымарев (26). Победный бросок реализовал Рымарев. Голкипер казахстанской команды Андрей Шутов отразил 48 бросков. У проигравшей команды шайбы забросили Патрик Кох (15), Рихард Паник (49) и Павол Регенда (57).

Сборная Казахстана, набравшая 4 очка, занимает пятое место в турнирной таблице. Словаки с 4 баллами располагаются на шестой строчке.