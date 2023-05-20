Определился первый четвертьфиналист чемпионата мира по хоккею

Встреча группы А, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу американцев. Шайбы забросили Каттер Готье (50-я минута), Алекс Так (56) и Рокко Гримальди (60). Голкипер команды США Кейси Десмит отразил 22 броска и оформил свой первый шатаут на турнире.

На старте второго периода тренерский штаб сборной Дании принял решение о замене вратаря: вместо Фредерика Дихова на лед вышел Георг Сёренсен.

Сборная США, одержавшая пять побед подряд, с 15 очками возглавляет турнирную таблицу группы. Американцы первыми гарантировали себе выход в четвертьфинал турнира. Команда Дании с 8 очками идет на четвертой строчке. В следующем матче американцы 21 мая сыграют против сборной Франции, датчане днем позднее встретятся с командой Швеции.

В матче группы B в Риге сборная Чехии обыграла команду Норвегии со счетом 2:0. Голы забили лидер списка бомбардиров турнира Доминик Кубалик (13) и Якуб Флек (19). Чешский вратарь Карел Веймелка отразил 27 бросков и провел свой первый сухой матч на турнире. Чехи вышли на первое место в турнирной таблице группы, набрав 13 очков. Норвежцы (4 очка) идут на предпоследней, седьмой строчке. В следующем матче сборная Чехии 21 мая сыграет против швейцарцев, команда Норвегии 22 мая встретится с канадцами.