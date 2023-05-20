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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Швейцария обыграла Канаду, нанеся ей первое поражение на ЧМ-2023

Сегодня, 20 мая, на «Арене-Рига» состоялся матч чемпионата мира по хоккею.

Канада
ШвейцарияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: IIHF.COM

Встретились соперники по группе B — сборные Канады и Швейцарии. Победу в этой игре одержали хоккеисты Швейцарии со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли канадцы: в середине второго тайма шайбу забросил Тайлер Тоффоли (Скотт Лотон, Джек Куинн). Через несколько минут Нико Хишир (Михаэль Фора, Кевин Фиала) его сравнял, а ещё через 3,5 минуты Дарио Симьон (Кристиан Марти, Гаэтан Хас) вывел Швейцарию вперёд. Андрес Амбюль (Нино Нидеррайтер, Энцо Корви) удвоил преимущество своей команды, а итоговый счёт в матче установил Майкл Карконе, отыгравший одну шайбу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Швейцария одержала пятую победу в пяти матчах чемпионата мира. У команды 15 очков и первое место в группе. Канада (11) — третья. Канадцы потерпели первое поражение на турнире.

Канада
2:3
0:0, 1:2, 1:1
Швейцария
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