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23:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведы вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Швеции нанесла поражение команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и финском Тампере.

Швеция
ФранцияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча группы A, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 4:0 (4:0, 0:0, 0:0). В составе победителей дубль оформил Фабиан Зеттерлунд (10-я, 20-я минуты), также отличились Пер Линдхольм (2) и Йонатан Берггрен (17).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Швеции, набравшая 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда досрочно вышла в ¼ финала чемпионата мира. Французы с 4 баллами располагаются на шестой строчке.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Швеция
4:0
4:0, 0:0, 0:0
Франция
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