Шведы вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Встреча группы A, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 4:0 (4:0, 0:0, 0:0). В составе победителей дубль оформил Фабиан Зеттерлунд (10-я, 20-я минуты), также отличились Пер Линдхольм (2) и Йонатан Берггрен (17).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f02c6b6637af2276&partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456241964&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Швеции, набравшая 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда досрочно вышла в ¼ финала чемпионата мира. Французы с 4 баллами располагаются на шестой строчке.