Шведы вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Швеции нанесла поражение команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и финском Тампере.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сборная Швеции нанесла поражение команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и финском Тампере.
Встреча группы A, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 4:0 (4:0, 0:0, 0:0). В составе победителей дубль оформил Фабиан Зеттерлунд (10-я, 20-я минуты), также отличились Пер Линдхольм (2) и Йонатан Берггрен (17).
Сборная Швеции, набравшая 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда досрочно вышла в ¼ финала чемпионата мира. Французы с 4 баллами располагаются на шестой строчке.
Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.