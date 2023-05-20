Казахстан потерпел самое крупное поражение на ЧМ-2023 по хоккею

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев льда. Отличились Рихардс Букартс (16-я минута), Оскарс Батна (18-я), Мартиньш Дзиеркалс (22-я), Родриго Аболс (30-я, 52-я), Микс Индрашис (40-я) и Каспар Даугавиньш (50-я).

Таким образом казахстанцы потерпели самое крупное поражение на этом турнире и остались на шестой строчке, имея в своей копилке 4 балла. Латыши с 11 очками закрепились на четвертом месте в группе B.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c326fecd935545ae&partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456241965&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион.

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут со Словенией 22 мая.