Хоккеисты сборной США забросили девять шайб французам на чемпионате мира

Встреча группы А, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 9:0 (3:0, 1:0, 5:0). Шайбы забросили Дрю О’Коннор (7-я и 43-я минуты), Каттер Готье (12, 22, 54), Ти Джей Тайнан (14), Скотт Перунович (46), Рокко Гримальди (48) и Конор Гарланд (49).

Сборная США, ранее обеспечившая себе участие в плей-офф, с 18 очками возглавляет группу. Команда Франции (4), занимающая шестое место, потеряла шансы на попадание в плей-офф.

В матче группы B сборная Швейцарии обыграла команду Чехии — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Швейцарцы (18) идут на первой строчке, чехи (13) — на второй.