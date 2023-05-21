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21 мая, источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты сборной США забросили девять шайб французам на чемпионате мира

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной США разгромили команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге и финском Тампере.

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Швейцария
ЧехияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба IIHF

Встреча группы А, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 9:0 (3:0, 1:0, 5:0). Шайбы забросили Дрю О’Коннор (7-я и 43-я минуты), Каттер Готье (12, 22, 54), Ти Джей Тайнан (14), Скотт Перунович (46), Рокко Гримальди (48) и Конор Гарланд (49).

Сборная США, ранее обеспечившая себе участие в плей-офф, с 18 очками возглавляет группу. Команда Франции (4), занимающая шестое место, потеряла шансы на попадание в плей-офф.

В матче группы B сборная Швейцарии обыграла команду Чехии — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Швейцарцы (18) идут на первой строчке, чехи (13) — на второй.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

США
9:0
3:0, 1:0, 5:0
Франция
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