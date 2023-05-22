В Канаде назвали главный недостаток Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

«Казахстан очень интересная команда. В прошлом году она едва не сотворила сенсацию, но в этом состав был немного другим. Многие прошлые лидеры не приняли участие в матчах. По возрасту казахстанский коллектив — самый молодой на турнире. Этот аспект повлиял на провалы в определенных матчах. Во встрече с Латвией неопытные хоккеисты переволновались и были задавлены хозяевами. Также произошло во встречах с Швейцарией и Канадой. Однако игры с Норвегией, Словакией и соперничество с Канадой — проявили хорошие стороны команды. Вполне возможно, будь в составе пара опытных исполнителей высокого уровня, то появилась бы стабильность. Шансы на попадание в плей-офф были, но главное, что молодой команде удалось остаться в дивизионе. В следующем году возможно удастся удивить весь мир, ведь потенциал есть», — отметил Беннет.