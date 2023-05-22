Сборная Швеции по хоккею обыграла датчан на чемпионате мира

Встреча группы А, прошедшая в финском Тампере, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу сборной Швеции, у которой отличились Деннис Эверберг (14-я минута), Андре Петерссон (33), Лукас Рэймонд (53) и Карл Грундстрём (55). У команды Дании шайбу забросил Никлас Йенсен (4).

Сборная Швеции набрала 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира. У датчан восемь очков, они занимают пятую строчку в таблице.