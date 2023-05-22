Сборная Швеции по хоккею обыграла датчан на чемпионате мира
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии и Финляндии.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии и Финляндии.
Встреча группы А, прошедшая в финском Тампере, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу сборной Швеции, у которой отличились Деннис Эверберг (14-я минута), Андре Петерссон (33), Лукас Рэймонд (53) и Карл Грундстрём (55). У команды Дании шайбу забросил Никлас Йенсен (4).
Сборная Швеции набрала 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира. У датчан восемь очков, они занимают пятую строчку в таблице.
Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.