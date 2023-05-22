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19:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадские хоккеисты проиграли второй матч подряд на чемпионате мира

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сборная Норвегии по хоккею по буллитам обыграла команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Латвии и Финляндии.

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Источник: Пресс-служба сборной Канады по хоккею

Встреча группы B, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной Норвегии, у которой отличились Андреас Мартинсен (10-я минута) и Сондре Ульден (22), решающий буллит реализовал Томас Ольсен. У канадцев забили Милан Лучич (29) и Лоусон Крауз (60).

Сборная Канады с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице группы. Команда уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Норвежцы набрали шесть очков и идут шестыми.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Канада
2:3Б
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Норвегия
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