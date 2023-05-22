Канадские хоккеисты проиграли второй матч подряд на чемпионате мира

Встреча группы B, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной Норвегии, у которой отличились Андреас Мартинсен (10-я минута) и Сондре Ульден (22), решающий буллит реализовал Томас Ольсен. У канадцев забили Милан Лучич (29) и Лоусон Крауз (60).

Сборная Канады с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице группы. Команда уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Норвежцы набрали шесть очков и идут шестыми.