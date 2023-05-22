Казахстан сотворил камбэк в заключительном матче ЧМ-2023 по хоккею
Сборная Казахстана провела заключительный матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана провела заключительный матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последним соперником команды Галыма Мамбеталиева была Словения.
Эта встреча ничего не решала — словенцы досрочно стали неудачниками группы B, а Казахстан ранее сохранил прописку в элите мирового хоккея. Тем не менее, матч получился боевым и имел интригующий сюжет.
Словенцы уже на второй минуте игры соорудили быстрый гол. Автором заброшенной шайбы стал Анже Куральт. Казахстанцы отыгрались под конец первого периода, когда ворота соперника поразил Никита Михайлис.
В дебюте второго периода (22-я минута) Куральт вновь вывел словенцев вперед. Казахстанцы под конец двадцатиминутки (40) ответили голом Батырлана Муратова.
В третьем периоде на 43-й минуте Ян Дрозг вновь вывел Словению вперед. Однако казахстанцам удался камбэк. На 52-й минуте счет сравнял Евгений Рымарев, а Максим Мухаметов на 57-й принес своей команде победу.
Рымарев в итоге был признан игроком матча в составе сборной Казахстана.
Команда Мамбеталиева, набрав семь очков, поднялась на шестое место. У Норвегии шесть баллов и седьмая строчка. Словенцы остались без набранных баллов.