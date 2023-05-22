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22 мая, источник: Спорт РИА Новости

Венгерские хоккеисты покинули высший дивизион чемпионата мира

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сборная Австрии по хоккею по буллитам обыграла команду Венгрии в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Латвии и Финляндии.

Австрия
ВенгрияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: IIHF

Встреча группы А, прошедшая в финском Тампере, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу австрийцев, в составе которых шайбы забросили Марко Росси (13-я минута), Стивен Стронг (27) и Лукас Хаудум (38). У венгерской сборной отличились Иштван Шофрон (9, 20) и Милан Хорват (25). В серии буллитов у команды Австрии попытки реализовали Доминик Хайнрих и Мануэль Ганаль.

Сборная Венгрии (3 очка) завершила турнир на последнем, восьмом месте в группе и вылетела из высшего дивизиона чемпионатов мира. Команда Австрии (3) стала седьмой.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Австрия
4:3Б
1:2, 2:1, 0:0, 0:0
Венгрия
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