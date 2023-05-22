Венгерские хоккеисты покинули высший дивизион чемпионата мира

Встреча группы А, прошедшая в финском Тампере, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу австрийцев, в составе которых шайбы забросили Марко Росси (13-я минута), Стивен Стронг (27) и Лукас Хаудум (38). У венгерской сборной отличились Иштван Шофрон (9, 20) и Милан Хорват (25). В серии буллитов у команды Австрии попытки реализовали Доминик Хайнрих и Мануэль Ганаль.

Сборная Венгрии (3 очка) завершила турнир на последнем, восьмом месте в группе и вылетела из высшего дивизиона чемпионатов мира. Команда Австрии (3) стала седьмой.