Сборная Канады по хоккею сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с финнами

Встреча группы В в Риге завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу канадцев, у которых шайбы забросили Пейтон Кребс (20-я минута), Тайлер Майерс (45) и Лоусон Крауз (60). У чехов отличился Мартин Каут (23).

Канадцы с 15 очками заняли второе место в таблице группы и в четвертьфинале плей-офф сыграют с финнами, ставшими третьими в группе А. Чехи (13 очков) стали в группе третьими, их соперником в ¼ финала будет команда Швеции.