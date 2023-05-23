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19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Канады по хоккею сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с финнами

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии в своем последнем матче на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Латвии и Финляндии.

Канада
ЧехияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба сборной Канады по хоккею

Встреча группы В в Риге завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу канадцев, у которых шайбы забросили Пейтон Кребс (20-я минута), Тайлер Майерс (45) и Лоусон Крауз (60). У чехов отличился Мартин Каут (23).

Канадцы с 15 очками заняли второе место в таблице группы и в четвертьфинале плей-офф сыграют с финнами, ставшими третьими в группе А. Чехи (13 очков) стали в группе третьими, их соперником в ¼ финала будет команда Швеции.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Канада
3:1
1:0, 0:1, 2:0
Чехия
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