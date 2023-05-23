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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная США обыграла шведов и с первого места вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сборная США обыграла в овертайме команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и финском Тампере.

Швеция
СШАЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба сборной США по хоккею

Встреча группы А прошла в Тампере и завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу американцев, в составе которых отличились Ник Бонино (17-я минута), Конор Гарланд (34), Лейн Хатсон (40) и Дилан Сэмберг (62). У проигравших шайбы забросили Лео Карлссон (10, 55) и Тимоти Лильегрен (58).

Сборная США с 20 очками заняла первое место в таблице группы, соперник команды по плей-офф определится позднее. Шведы (18) стали вторыми и сыграют в четвертьфинале с чехами.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Швеция
3:4ОТ
1:1, 0:2, 2:0
США
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