Сборная США обыграла шведов и с первого места вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Встреча группы А прошла в Тампере и завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу американцев, в составе которых отличились Ник Бонино (17-я минута), Конор Гарланд (34), Лейн Хатсон (40) и Дилан Сэмберг (62). У проигравших шайбы забросили Лео Карлссон (10, 55) и Тимоти Лильегрен (58).

Сборная США с 20 очками заняла первое место в таблице группы, соперник команды по плей-офф определится позднее. Шведы (18) стали вторыми и сыграют в четвертьфинале с чехами.