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23 мая, источник: ТАСС

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 23 мая. Сборная Латвии в овертайме со счетом 4:3 обыграла команду Швейцарии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла во вторник в Риге.

США
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Канада
Финляндия
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ЛатвияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба IIHF

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ральф Фрейбергс (22-я минута), Родриго Аболс (27), Каспарс Даугавиньш (55) и Рудолфс Балцерс (63). У проигравших отличились Кевин Фиала (27), Марко Миранда (48) и Андрес Амбюль (54). Этот результат позволил сборной Латвии занять третье место в группе В и последней из всех команд — участниц чемпионата мира получить место в четвертьфинале. Сборная Латвии вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2018 года, тогда команду возглавлял канадский специалист Боб Хартли.

В других матчах дня сборная Германии обеспечила участие в четвертьфинале, разгромив команду Франции (5:0), сборная Словакии обыграла команду Норвегии (4:1), сборная Канады оказалась сильнее команды Чехии (3:1), сборная США в овертайме одолела команду Швеции (4:3), сборная Финляндии одержала крупную победу над командой Дании (7:1).

По итогам группового этапа во второй по силе дивизион чемпионата мира вылетели сборные Венгрии и Словении. Команды Дании, Франции, Австрии, Словакии, Казахстана и Норвегии завершили участие в турнире. Восемь сборных вышли в плей-офф.

На стадии четвертьфинала сборная США сыграет с командой Чехии, сборная Швеции встретится с командой Латвии, сборная Канады — с командой Финляндии, сборная Швейцарии — с командой Германии. Четвертьфинальные матчи пройдут 25 мая. На 27 мая запланированы полуфинальные встречи, на 28 мая — матч за третье место и финал.

Чемпионат мира проходит в финском Тампере и Риге. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.

Швейцария
3:4ОТ
0:0, 1:2, 2:1
Латвия
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