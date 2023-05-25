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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная США всухую обыграла Чехию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными США и Чехии.

США
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Источник: Reuters

Победу со счётом 3:0 одержали американцы.

На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато с передач Лэйна Хатсона и Коннора Мэки открыл счёт в матче.

В середине второй двадцатиминутки Ник Пербикс с передачи Рокко Гримальди удвоил преимущество американской сборной.

На 10-й минуте третьего периода Каттер Готье с передачи Ти Джея Тайнэна сделал счёт 3:0.

Таким образом, сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мира — 2023.

Напомним, полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.

США
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Чехия
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