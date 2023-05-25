Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Вегас
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада
Финляндия
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Швеция
Латвия
13
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
США
Чехия
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Швейцария
Германия
13
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида
Каролина
43
Все события
25 мая, источник: RT на русском

Определились все полуфиналисты ЧМ по хоккею 2023 года

Стали известны составы полуфинальных пар чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Канада
США
Германия
ЛатвияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Сборная США встретится с командой Германии, Канада сыграет с Латвией. Матчи пройдут 27 мая.

Финал турнира состоится в Тампере 28 мая.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах со сборной России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики персоной нон...
Конкурент Трампа: губернатор Флориды Десантис объявил об участии в выборах...
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь